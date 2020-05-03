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İşte Feyenoord'un kararı

Hollanda 1. Futbol Ligi ekibi Feyenoord, devre arasında 'tan kiraladığı 'la ilgili kararını verdi. Hollanda basınına göre Feyenoord, 27 yaşındaki oyuncuyu yeniden kiralamak istiyor. Hollanda ekibi bunun için Oğuzhan'dan maaşında indirime gitmesini isteyecek.

Giriş Tarihi: 3.5.2020 23:54 Güncelleme Tarihi: 3.5.2020 23:54 ABONE OL
İşte Feyenoord'un Oğuzhan Özyakup kararı

Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde Feyenoord'a kiraladığı Oğuzhan Özyakup'un kaderi belli oluyor.

Ülke basınından Telegraaf'ın haberine göre Özyakup'u yeniden kiralamak isteyen Hollanda ekibi, tecrübeli oyuncudan maaş indirimi talep edecek.

Geçtiğimiz günlerde Feyenoord ile yeni sözleşme imzalayan teknik direktör Dick Advocaat, görüşmeler esnasında 27 yaşındaki futbolcunun alınmasını talep etmişti.

Ancak corona virüsü salgını sonrası yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle son kararı yönetimin vereceği belirtiliyor.

Oğuzhan Özyakup geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın ile Feyenoord'a gitmeden önce konuştuğunu ve Yalçın'ın kendisini takımda görmek istediğini söylediğini belirtmişti.

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İşte Feyenoord'un Oğuzhan Özyakup kararı
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