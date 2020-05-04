Garry Rodrigues'e lisans şoku!

Garry Rodrigues'in transferinden Galatasaray'a 3 milyon euroluk borcu kalan Al-Ittihad kulübünün başına iş açılacak.

Fotomaç'ın haberine göre, bir süredir borcunu ödemeyen ve FIFA'da davayı kaybeden Ittihad, FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurumu'ndan da sonuç alamadı. CAS'ta kaybedilen Manuel Da Costa davasıyla birleşince Ittihad, spor faaliyetlerinden men cezası alma riskiyle karşı karşıya kaldı. Hukuk departmanının, kulübün lisansının iptalini engellemek için çalıştıkları bildirildi.

9 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU

Rodrigues, 9 Ocak 2019 tarihinde 9 milyon euroya Galatasaray'dan İttihad'a gitmiş, 13 Temmuz'da da Arap takımı tarafından Fenerbahçe'ye kiralanmıştı.

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