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'e lisans şoku!

'dan 9 milyon euro karşılığında 'i kadrosuna katan Al-Ittihad'ı büyük bir tehlike bekliyor. Yıldız oyuncu için sarı-kırmızılı takıma olan borcunu hala ödemeyen Arap kulübü, lisans iptaliyle karşı karşıya. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 4.5.2020 10:00 Güncelleme Tarihi: 4.5.2020 10:00 ABONE OL
Garry Rodrigues'e lisans şoku!

Garry Rodrigues'in transferinden Galatasaray'a 3 milyon euroluk borcu kalan Al-Ittihad kulübünün başına iş açılacak.

Fotomaç'ın haberine göre, bir süredir borcunu ödemeyen ve FIFA'da davayı kaybeden Ittihad, FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurumu'ndan da sonuç alamadı. CAS'ta kaybedilen Manuel Da Costa davasıyla birleşince Ittihad, spor faaliyetlerinden men cezası alma riskiyle karşı karşıya kaldı. Hukuk departmanının, kulübün lisansının iptalini engellemek için çalıştıkları bildirildi.

9 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU
Rodrigues, 9 Ocak 2019 tarihinde 9 milyon euroya Galatasaray'dan İttihad'a gitmiş, 13 Temmuz'da da Arap takımı tarafından Fenerbahçe'ye kiralanmıştı.

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Garry Rodrigues'e lisans şoku!
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