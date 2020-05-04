Premier Lig seyircisiz mi oynanacak? Açıklama geldi

İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Greg Clarke, taraftarların yakın bir zamanda stadyumlara geri dönmesini öngörmüyor.

NTVSpor'da yer alan habere göre, İngiltere Premier Lig'de sezonun kalanının hangi şartlarda devam edeceği belirsizliğini koruyor. Ada futbolu salgın nedeniyle maçların kapalı kapılar ardından yapılmasında ortak görüş bildirirken federasyon başkanı Greg Clarke, bu sürecin uzun olacağını belirtti.

Clarken, "Sosyal mesafe kuralları bir süre daha devam edecek. Tüm futbol ekosisteminde kapsamlı değişikliklerle yüz yüzeyiz" ifadelerini kullandı.

Clarke ayrıca bu yıl federasyon bütçesinde 75 milyon sterlin kesintiye gitmelerini gerekeceğini, en kötü senaryoda 4 yıldan uzun bir sürede kayıplarının 300 milyon sterlini aşabileceğini kaydetti.

Premier Lig'de 2019-2020 sezonu, salgın nedeniyle 13 Mart'ta askıya alınmıştı.