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resmen açıkladı! Corona virüsü testi...

'in lideri 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinden geçen teknik ekip ve sporcuların test sonuçlarının negatif olduğu bildirildi.

Giriş Tarihi: 7.5.2020 17:57 Son Güncelleme: 7.5.2020 18:31 ABONE OL
Trabzonspor resmen açıkladı! Corona virüsü testi...

Trabzonspor Kulübü, futbolcu ve teknik heyete yapılan koronavirüs testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığını belirterek, yarından itibaren sakatlıkları bulunan oyuncular haricinde tam kadro antrenmanlara başlanacağını açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Dün futbolcu kadromuz ve teknik heyetimize yapılan COVID-19 testleri sonuçlanmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır.

A takımımız yarından itibaren sakatlıkları bulunan oyuncularımız haricinde tam kadro antrenmanlara başlayacaktır.

Ayrıca 15 gün içerisinde takımımızın bir hazırlık maçı oynaması planlanmaktadır. Takım bulunamaması halinde hazırlık maçı U19 takımımızla gerçekleştirilecektir."

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Trabzonspor resmen açıkladı! Corona virüsü testi...
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