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'dan 'a sürpriz öneri!

'de gelecek sezon sportif direktör olmasına kesin gözüyle bakılan , çalışmalara şimdiden başladı. Kaptan Emre, başkan 'a, direktörlüğü için ismini sundu.

Giriş Tarihi: 8.5.2020 11:01 ABONE OL
Emre Belözoğlu'dan Ali Koç'a sürpriz öneri!

Fenerbahçe, Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'a sezon sonunda kulüpte görev vermeyi planlıyor.

Yeni sezonda kulüp içinde köklü değişikliklere gitmeye hazırlanan Fenerahçe'de, Yalçın Koşukavak sesleri yükseliyor. Önümüzdeki sezon sportif direktör olacağı iddia edilen Emre Belözoğlu'nun, Koşukavak'ı Başkan Ali Koç'a tavsiye ettiği ve kulüpte görev almasını istediği öğrenildi. Şu anda Altay'ın teknik direktörü olan 47 yaşındaki hocanın, Fenerbahçe'de futbol koordinatörlüğü görevine getirilmek istendiği belirtildi. Öte yandan Koşukavak'ın, Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı olan Nenad Bjelica'nın göreve gelmesi halinde, Hırvat hocanın yardımcılığını yapacağı kaydedildi.

Fenerbahçe, mart ayında yaptığı resmi açıklamada Yalçın Koşukavak ile yapılan görüşmelerin sezon sonuna ertelendiğini belirtmişti.

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Emre Belözoğlu'dan Ali Koç'a sürpriz öneri!
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