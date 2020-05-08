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Fenerbahçeli Alman ekibi Wolfsburg ile anlaştı!

Corona virüsü salgını sebebiyle lige verilen arada çalışmalarını sürdüren 'de, birçok isim gelecek yıl kadroda yer almayacak. Bu futbolculardan biri de olacak. 'dan ayrıldıktan sonra sarı-lacivertli takımın yolunu tutan ancak gösterdiği performansla beklentileri karşılayamayan oyuncunun, Alman ekibi Wolfsburg ile anlaştığı ifade edildi.

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 8.5.2020 10:45 Son Güncelleme: 8.5.2020 11:07 ABONE OL
Fenerbahçeli Tolga Ciğerci Alman ekibi Wolfsburg ile anlaştı!

Gelecek sezon için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe yönetimi, takıma dahil edilmesi ve ayrılması planlanan isimlere yoğunlaştı.

Sarı lacivertli ekibin, sakat olmasına rağmen Galatasaray'dan transfer ettiği ve 1 yıllık tedavisinin ardından tekrar futbola döndürdüğü Tolga Ciğerci, "yuvam" dediği sarı lacivertli kulüple ayrılma noktasına geldi.

Bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giydiği 28 maçta 2 gol ve 4 asiste imza atan Tolga Ciğerci, yeniden Bundesliga'da yer almak istediği için Wolfsburg'dan gelen teklife sıcak bakıyor. Gelen teklifin ardından yapılan görüşmeler neticesinde her konuda anlaşma sağlayan Tolga Ciğerci, yeni sezonda Alman ekibine dahil olacak.

MAX KRUSE'Yİ DE İSTİYORLAR
Öte yandan Alman ekibi Wolfsburg, sarı lacivertli bir diğer oyuncu Max Kruse'ye de talip oldu. Ülkesinin takımından gelen teklife henüz bir cevap vermeyen Max Kruse'nin Fenerbahçe'de mutlu olduğu ve sarı lacivertli yönetimin de Alman oyuncuyu göndermeyi düşünmediği öğrenildi.

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Fenerbahçeli Tolga Ciğerci Alman ekibi Wolfsburg ile anlaştı!
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