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'nin yıldızı Muriqi için Tottenham masada!

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren için İngiliz tekrar devreye girdi. Todofichajes'in bildirdiği habere göre Muriqi sezon sonunda yuvadan uçuyor.

Giriş Tarihi: 9.5.2020 14:13 Son Güncelleme: 9.5.2020 14:17 ABONE OL
Fenerbahçe'nin yıldızı Muriqi için Tottenham masada!

Fenerbahçe'de ayrılık için geri sayıma başlandı... Sarı lacivertlilerin yıldız golcüsü Vedat Muriqi'nin yeni durağı belli oluyor.

Todofichajes.com adlı internet sitesinde yer alan habere göre Kosovalı golcünün yeni durağı İngiltere olacak.

Ada ekibi Tottenham'ın, Fenerbahçe ile yeniden masaya oturduğu belirtilen haber, okuyuculara şu şekilde aktarıldı;

"Tottenham, yıldız golcüsü Harry Kane'in sezon sonunda İngiliz kulübüyle yollarını ayıracağını biliyor. Milli golcü, sakatlıklarla dolu bir sezon geçirse de artık yeni bir hikayeye başlamak istediğini söyledi.

Öte yandan Kane, şu an için kendisine gelen teklifleri değerlendiriyor.

"FENERBAHÇELİ MURIQI İÇİN ISRAR EDİYORLAR"
Todofichajes'in haberine göre Tottenham, Fenerbahçeli Vedat Muriqi konusunda ısrarcı. Kosovalı milli golcünün adı daha önce de Tottenham ile anılıyordu ancak müzakereler gerçekleşmemişti.

VE GÖRÜŞMELER BAŞLADI!
Tottenham, nihayet Türk kulübünün yöneticileriyle görüşmelere başladı. Öte yandan İngiliz ekibi, anlaşmanın çabuk ilerlemesi adına 15 milyon euroyu nakit olarak vermeye hazır."

Fenerbahçe'den golcü harekatı!

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Fenerbahçe'nin yıldızı Muriqi için Tottenham masada!
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