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'ın aşkı alevlendi!

Önümüzdeki sezonun hazırlıklarına başlayan , Onyekuru'nun kiralık sözleşmesinin sona ermesinden dolayı bu bölge için bir başka Nijeryalı isim 'yı kiralamak etmek istiyor.

Giriş Tarihi: 9.5.2020 02:08 ABONE OL
Galatasaray'ın Ahmed Musa aşkı alevlendi!

Transfer çalışmalarına erken başlayan Galatasaray, daha önce de ismi birçok kez gündeme gelen Ahmed Musa'yı radarına aldı. Suudi Arabistan'da Al Nasr forması giyen 27 yaşındaki yıldızın yeniden Avrupa'da bir takımda forma giymek istediği belirtildi. Sarı-kırmızılıların da Nijeryalı kanat forveti 1 yıllığına kiralamayı amaçladığı kaydedildi. Suudi ve Nijerya basınlarında çıkan haberlere göre; yaz aylarında Galatasaray ile masaya oturulacağı kaydedildi. Bu sezon ligde 17 maça çıkan Ahmed Musa 5 asist yaptı. Kral Kupası ve Suudi Süper Kupası'nda da 5 mücadelede yer alan Musa, 2 gol buldu. 2 yıl önce Cimbom'la adı anılan Ahmed Musa, Nijerya formasıyla boy gösterdiği Dünya Kupası'nda parlayınca transfer gerçekleşmemişti.

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Galatasaray'ın Ahmed Musa aşkı alevlendi!
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