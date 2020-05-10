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Elia için son kararı verecek

Corona virüsünün ekonomik etkilerini en aza indirmek için çalışmalarını sürdüren , transferde bonservisi elinde olan oyunculara yöneldi. Siyah-beyazlı ekibin gündeminde 'den ayrılacak olan Elia var. Hollandalı için son kararı verecek. Deneyimli teknik adam onay verirse, yıldız oyuncu siyah-beyazlı formayı giyecek.

Giriş Tarihi: 10.5.2020 10:19 ABONE OL
Elia için son kararı Sergen Yalçın verecek

Beşıktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Yönetim bir yandan liglerin devamı halinde kalan 8 maçı düşünürken diğer taraftan gelecek sezonun planlamasını yapıyor.

Takvim'in haberine göre, özellikle bonservisi olmayan oyunculara yönelecek olan yönetim listenin en başına Başakşehirli Elia'yı aldı.

Sezon sonunda serbest kalacak olan sol kanat oyuncusu için topun artık Sergen Yalçın'da olduğu öğrenildi. Yönetimin Hollandalı oyuncuyu transfer etmek istediği ancak son karar verilmeden önce Yalçın'ın görüşünün isteneceği öğrenildi.

Bu sezon 24 kez Başakşehir forması giyen Elia, 1 gol 2 asistlik katkı sağladı.

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Elia için son kararı Sergen Yalçın verecek
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