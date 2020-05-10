Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fatih Terim 19'luk stoper Cenk Özkaçar'ı istedi

19'luk stoper 'ı istedi

'da çalışmaları sürüyor. Corona virüsü sebebiyle yaşanan ekonomik zorluklar sarı-kırmızılı takımı yerli isimlere yönlendirdi. Genç ve potansiyelli futbolcuların peşine düşen , Altay forması giyen 19 yaşındaki stoper 'ın alınmasını istedi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.5.2020 11:43 Son Güncelleme: 10.5.2020 11:48 ABONE OL
Fatih Terim 19'luk stoper Cenk Özkaçar'ı istedi

Galatasaray'da gelecek sezon için gençleşme ve yerlileşme hamlesi bütün hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılılar bu çerçevede TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın 19 yaşındaki stoperi Cenk Özkaçar'ı listesine aldı.

2 MİLYON LİRA

1.90 boyundaki sol ayaklı stoperle ilgilenen sarı-kırmızılıların defansta alternatif yaratmaya çalıştığı belirtildi. Galatasaray'ın talip olduğu Cenk için Trabzonspor, Fenerbahçe ve Başakşehir'in de devrede olduğu iddia edildi.

Milliyet'in haberine göre, Altay altyapısından çıkan yetenekli oyuncuyu kaçırmak istemeyen sarı-kırmızılıların 2 milyon lira bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu bildirildi. U21 Milli Takımı'na da çağrılmaya başlayan Cenk'teki potansiyeli gören Galatasaray teknik ekibi, bu futbolcunun transfer edilmesi durumunda uzun yıllar formayı giyeceği kanaatinde. Cenk'in Altay ile 1 yıllık kontratı daha bulunuyor.

Galatasaray'ın Cenk hamlesi, yerli futbolcu çalışmasının son halkası oldu. Sivasspor'un iki yıldızı Mert Hakan Yandaş ile Emre Kılınç'ı bitiren ve yine aynı takımdan Erdoğan Yeşilyurt'a talip olan sarı-kırmızılılar, Oğulcan Çağlayan ve Nazım Sangare gibi isimleri de takipte.

Cim-Bom'da ayrıca Arda Turan ve Semih Kaya gibi kulübün altyapısından yetişen futbolcuların da dönmesi söz konusu.

Porto iflasın eşiğinde! Alex Telles ve Galatasaray... Fatih Terim biletini kesti! Galatasaray'da o isim yolcu Marcelo Saracchi: Galatasaray'da kalmak isterim

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fatih Terim 19'luk stoper Cenk Özkaçar'ı istedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA