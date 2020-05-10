Fatih Terim 19'luk stoper Cenk Özkaçar'ı istedi

Galatasaray'da gelecek sezon için gençleşme ve yerlileşme hamlesi bütün hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılılar bu çerçevede TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın 19 yaşındaki stoperi Cenk Özkaçar'ı listesine aldı.

2 MİLYON LİRA

1.90 boyundaki sol ayaklı stoperle ilgilenen sarı-kırmızılıların defansta alternatif yaratmaya çalıştığı belirtildi. Galatasaray'ın talip olduğu Cenk için Trabzonspor, Fenerbahçe ve Başakşehir'in de devrede olduğu iddia edildi.

Milliyet'in haberine göre, Altay altyapısından çıkan yetenekli oyuncuyu kaçırmak istemeyen sarı-kırmızılıların 2 milyon lira bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu bildirildi. U21 Milli Takımı'na da çağrılmaya başlayan Cenk'teki potansiyeli gören Galatasaray teknik ekibi, bu futbolcunun transfer edilmesi durumunda uzun yıllar formayı giyeceği kanaatinde. Cenk'in Altay ile 1 yıllık kontratı daha bulunuyor.

Galatasaray'ın Cenk hamlesi, yerli futbolcu çalışmasının son halkası oldu. Sivasspor'un iki yıldızı Mert Hakan Yandaş ile Emre Kılınç'ı bitiren ve yine aynı takımdan Erdoğan Yeşilyurt'a talip olan sarı-kırmızılılar, Oğulcan Çağlayan ve Nazım Sangare gibi isimleri de takipte.

Cim-Bom'da ayrıca Arda Turan ve Semih Kaya gibi kulübün altyapısından yetişen futbolcuların da dönmesi söz konusu.

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