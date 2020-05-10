Fenerbahçe'nin 2 oyuncusu Almanya'ya mı? Resmi açıklama geldi

Almanya Bundesliga'da gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Wolfsburg'un, Fenerbahçe forması giyen eski yıldızı Max Kruse ve Tolga Ciğerci ile ilgilendiği iddia edilmişti.

Öyle ki, Alman kulübünün Tolga Ciğerci ile prensip anlaşmasına vardığı da gelen bilgiler arasındaydı. Ancak Wolfsburg cephesi, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

"HABERLERE ÇOK ŞAŞIRDIM"

Tolga Ciğerci ve Max Kruse hakkındaki iddialara yanıt veren Wolfsburg yöneticisi Schmadtke, böyle bir transfer girişimlerinin olmadığını söyledi. Schmadtke, Alman basınına yaptığı açıklamada, "Haberleri ben de okudum ve çok şaşırdım. Vay canına gerçekten! Tüm bu iddialar nereden geliyor anlamıyorum" ifadelerini kullandı.

(Fotomaç)

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