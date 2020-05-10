Petr Cech: En çok zorlandığım futbolcu Rooney'di

İngiliz Mirror gazetesinde yer alan haberde geçen yaz Arsenal formasıyla futbola veda Petr Cech, kariyerinde karşılaştığı en zorlu forvetin Wayne Rooney olduğunu söyledi.

15 yıllık İngiltere Premier Lig kariyerinde 11 yıl Chelsea ve 4 yıl da Arsenal formalarını terleten Cech, bu süre zarfında Thierry Henry, Sergio Aguero, Luis Suarez, Fernando Torres gibi dünyanın en iyi forvetlerine karşı oynadı.

Ancak eski Çek yıldız kaleci, "Wayne Rooney en çok zorlandığım rakipti. Manchester United'a karşı oynadığımız her maçta, her topu aldığı zaman farkında olduğumdan emin olmalıydım, çünkü o çok tahmin edilemez ve çok zekiydi." diye konuştu.

Premier Lig ile ilgili geçmişi konusunda Petr Cech, "Geriye dönüp baktığımda, iyi şeyler için mutluyum, tam olarak istediğimiz gibi gitmeyen şeylerden memnun değilim ama harika bir yolculuktu. Gerçekten çok keyif aldım. Eğer şansım olsaydı, tekrar tekrar yaparım." ifadelerini kullandı.

Futbola Championship Lig takımlarından Derby County'de devam eden Wayne Rooney, Manchester United'la 559 maçta attığı 253 golle kulüp tarihinin en golcü futbolcusu rekorunu elinde bulunduruyor. Ayrıca İngiliz forvet, İngiltere Milli Takımı tarihin de 120 maçta 53 golle en golcü futbolcusu. (NTVSPOR)