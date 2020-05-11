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'nın yıldızı Pique'den eleştiri! "Lige başlamak için erken"

Corona virüsü salgını sebebiyle askıya alınan İspanya 'nın 'da yeniden başlatılması planlanıyor. Ancak bu kararı yerinde bulmayanlar da var. 'nın yıldız futbolcusu 'ye göre sahaya çıkmak için acele ediliyor.

Giriş Tarihi: 11.5.2020 19:59 ABONE OL
Barcelona'nın yıldızı Pique'den eleştiri! Lige başlamak için erken

La Liga Başkanı Javier Tebas, sezona 12 Haziran'da devam etmeyi hedeflediklerini açıkladı. Fakat Barcelona'nın yıldızı Gerard Pique bu kararı eleştirdi ve belirlenen tarihin erken olduğunu dile getirdi.

Tecrübeli savunma oyuncusu, "Uzun süredir sahalardan uzağız. Sakatlık riski yüksek. Bence bir süre daha beklemenin kimseye zararı olmaz. Biz lideriz ama şampiyon ilan edilmek istemeyiz. Bu çok çirkin olurdu." dedi.

27 haftası tamamlanan La Liga'da Barcelona, ezeli rakibi Real Madrid'in 2 puan önünde ilk sırada yer alıyor.

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Barcelona'nın yıldızı Pique'den eleştiri! "Lige başlamak için erken"
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