La Liga Başkanı Javier Tebas, sezona 12 Haziran'da devam etmeyi hedeflediklerini açıkladı. Fakat Barcelona'nın yıldızı Gerard Pique bu kararı eleştirdi ve belirlenen tarihin erken olduğunu dile getirdi.

Tecrübeli savunma oyuncusu, "Uzun süredir sahalardan uzağız. Sakatlık riski yüksek. Bence bir süre daha beklemenin kimseye zararı olmaz. Biz lideriz ama şampiyon ilan edilmek istemeyiz. Bu çok çirkin olurdu." dedi.

27 haftası tamamlanan La Liga'da Barcelona, ezeli rakibi Real Madrid'in 2 puan önünde ilk sırada yer alıyor.

