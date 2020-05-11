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ve 'nde bomba değişiklik!

, ve UEFA için flaş bir karara imza attı. Alınan karara göre Avrupa kupaları ön eleme turunda değişikliğe gidildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.5.2020 17:13 Son Güncelleme: 11.5.2020 17:13 ABONE OL
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde bomba değişiklik!

2021-2022 sezonu Şampiyonlar Ligi başlangıcını corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle 20 Ekim'e erteleyen UEFA'dan dikkat çeken bir karar daha geliyor.

Fransız basınından L'Equipe ve İngiliz basınından The Times'ta yer alan haberlere göre UEFA, hem Şampiyonlar Ligi hem de Avrupa Ligi'ndeki ön eleme müsabakalarını tek maçlı eliminasyon sistemine göre tarafsız bir sahada oynatmayı planlıyor.

Bilindiği gibi, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi virüs salgını nedeniyle alınan karar gereği süresiz olarak ertelenmişti. UEFA, turnuvalarla ilgili nihai kararını 27 Mayıs'ta verecek.

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Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde bomba değişiklik!
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