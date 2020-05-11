Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde bomba değişiklik!

2021-2022 sezonu Şampiyonlar Ligi başlangıcını corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle 20 Ekim'e erteleyen UEFA'dan dikkat çeken bir karar daha geliyor.

Fransız basınından L'Equipe ve İngiliz basınından The Times'ta yer alan haberlere göre UEFA, hem Şampiyonlar Ligi hem de Avrupa Ligi'ndeki ön eleme müsabakalarını tek maçlı eliminasyon sistemine göre tarafsız bir sahada oynatmayı planlıyor.

Bilindiği gibi, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi virüs salgını nedeniyle alınan karar gereği süresiz olarak ertelenmişti. UEFA, turnuvalarla ilgili nihai kararını 27 Mayıs'ta verecek.

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