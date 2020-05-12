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'de hedef yine Visca!

çalışmalarını sürdüren , gözünü 'in yıldızlarına dikti. Kanarya, İrfan Can Kahveci transferi için 'na tam yetki verirken, hedefteki bir diğer isim ise ...

Giriş Tarihi: 12.5.2020 09:23 ABONE OL
Fenerbahçe'de hedef yine Visca!

Gelecek sezon öncesi işi sıkı tutan F.Bahçe, Başakşehir'in yıldızlarıyla kadrosuna güçlendirmeyi hedefliyor. İrfan için nabız yoklayan sarı-lacivertliler, uzun süredir gündeminde olan Edin Visca'dan da vazgeçmiyor. Özellikle ligi bilen isimler üzerinde duran Kanarya, 30 yaşındaki oyuncunun transferinde tüm şartları zorluyor. Fotomaç'ın haberine göre Başakşehir ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Visca'nın da Çubuklu'yu giymeye sıcak baktığı belirtiliyor.

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Fenerbahçe'de hedef yine Visca!
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