Fenerbahçe'de hedef yine Visca!

Gelecek sezon öncesi işi sıkı tutan F.Bahçe, Başakşehir'in yıldızlarıyla kadrosuna güçlendirmeyi hedefliyor. İrfan için nabız yoklayan sarı-lacivertliler, uzun süredir gündeminde olan Edin Visca'dan da vazgeçmiyor. Özellikle ligi bilen isimler üzerinde duran Kanarya, 30 yaşındaki oyuncunun transferinde tüm şartları zorluyor. Fotomaç'ın haberine göre Başakşehir ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Visca'nın da Çubuklu'yu giymeye sıcak baktığı belirtiliyor.

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