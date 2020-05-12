Son dakika: Galatasaray'dan flaş açıklama!

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu yaptığı açıklamada ligdeki ilk 4 takımın play-off oynayabileceğini önermişti. Bunun üzerine sarı-kırmızılılar resmi internet sitesinden, Eşref Hamamcıoğlu'nun sözleri üzerine flaş bir açıklama yayınladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;

EŞREF HAMAMCIOĞLU NE DEMİŞTİ?

Eşref Hamamcıoğlu, Süper Lig'in tamamlanması konusunda zaman zaman farklı senaryoların da konuşulduğunu anlatarak, şunları söyledi;

"Bunlardan biri 'Beyaz Lig' yapmak. Yani ligi bu sene oynanmamış kabul etmek. Bu da spor ruhu açısından büyük adaletsizlik olur diye düşünüyorum. Çünkü yıl boyunca başarı için mücadele etmiş sporcularımız var. Fikirlerine çok değer verdiğim kulüp üyelerimiz, dostlarımızla konuştuğumda belki ilk 4 sırada yer alan takımlar arasında bir play-off yapmak olabilir. Çünkü puan sıralamasına bakınca şampiyon olma olasılığı olan 4 kulüp var. Bunlar arasında play-off yapılabilir. 12 Haziran'da değil de daha ileriki bir tarihte olabilir. Ligden de düşme kalksın ve seneye de lig 20 takımla oynansın."

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