Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray'dan flaş açıklama!

Son dakika: 'dan flaş açıklama!

Kulübü Başkanı yaptığı açıklamada ligdeki ilk 4 takımın play-off oynayabileceğini önermişti. Bunun üzerine sarı-kırmızılılar resmi , Eşref Hamamcıoğlu'nun sözleri üzerine flaş bir açıklama yayınladı.

Giriş Tarihi: 12.5.2020 15:39 Son Güncelleme: 12.5.2020 16:02 ABONE OL
Son dakika: Galatasaray'dan flaş açıklama!

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu yaptığı açıklamada ligdeki ilk 4 takımın play-off oynayabileceğini önermişti. Bunun üzerine sarı-kırmızılılar resmi internet sitesinden, Eşref Hamamcıoğlu'nun sözleri üzerine flaş bir açıklama yayınladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;

EŞREF HAMAMCIOĞLU NE DEMİŞTİ?

Eşref Hamamcıoğlu, Süper Lig'in tamamlanması konusunda zaman zaman farklı senaryoların da konuşulduğunu anlatarak, şunları söyledi;

"Bunlardan biri 'Beyaz Lig' yapmak. Yani ligi bu sene oynanmamış kabul etmek. Bu da spor ruhu açısından büyük adaletsizlik olur diye düşünüyorum. Çünkü yıl boyunca başarı için mücadele etmiş sporcularımız var. Fikirlerine çok değer verdiğim kulüp üyelerimiz, dostlarımızla konuştuğumda belki ilk 4 sırada yer alan takımlar arasında bir play-off yapmak olabilir. Çünkü puan sıralamasına bakınca şampiyon olma olasılığı olan 4 kulüp var. Bunlar arasında play-off yapılabilir. 12 Haziran'da değil de daha ileriki bir tarihte olabilir. Ligden de düşme kalksın ve seneye de lig 20 takımla oynansın."

Galatasaray'dan TFF'ye Play-Off önerisi! Galatasaray'da anlaşma tamam! İşte sözleşme detayları Galatasaray'da Babel'in yerine o gelecek! Galatasaray'da domino etkisi: İstifa! Galatasaray'dan flaş transfer girişimi! Fenerbahçe...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Galatasaray'dan flaş açıklama!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA