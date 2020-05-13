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'dan sürpriz hamlesi!

'da öncelikli hedef kanat takviyesi. Fırtına için geçtiğimiz günlerde Salomon Kalou ismi ön plana çıksa da listeye sürpriz bir isim daha geldi. Bordo-mavililer, 'da forma giyen için harekete geçti.

Giriş Tarihi: 13.5.2020 11:01 ABONE OL
Trabzonspor'dan sürpriz transfer hamlesi!

Trabzonspor'da sol kanata takviye için girişimler sürerken Rus ekibi Spartak Moskova ile sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki Paraguaylı yıldız isim Lorenzo Melgarejo için harekete geçildi.

Bu sezon 12 lig maçında forma giyen ve 1 gol atan oyuncu son 5 sezondur Rus temsilcisinin formasını giyiyordu. Yeni Asır'da yer alan habere göre geçtiğimiz transfer dönemlerinde ismi Fenerbahçe ile de anılan oyuncunun imzaya yakın olduğu konuşuluyor.

Bordo-mavililer, sol kanat transferi için Deportivo La Coruna ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Borja Valle ve Zamalek forması giyen Achraf Bencharki ile de anılmıştı. Karadeniz ekibinin Melgarejo ile anlaşma sağlanamaması halinde bu iki isimden birini kadroya katacağı öne sürüldü.

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Trabzonspor'dan sürpriz transfer hamlesi!
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