Lincoln'den Galatasaray taraftarı için övgü dolu sözler

Galatasaray'ın eski yıldızı Cassio Lincoln, Alman basınına verdiği röportajda kariyerindeki anılarını paylaştı.

Kariyerinin en iyi zamanlarını Schalke'de geçirdiğini belirten Brezilyalı eski futbolcu, "Kariyerimin en iyi zamanını Schalke'de geçirdi diyebilirim. Hala Schalke'den takım arkadaşım olanlarla konuşurum. Almanya'ya genel anlamda çok şey borçluyum. Hem Almanya, hem Schalke'ye" dedi.

"GALATASARAY'I ASLA UNUTAMAM"

Galatasaray'da da unutulmaz günler yaşadığını vurgulayan Lincoln, "Galatasaray'da geçirdiğim günleri ise asla unutamam. O günleri kariyerimden asla silemem. Galatasaray, çok büyük saygı duyduğum bir kulüptü. Harika insanlar ve son derece fantastik taraftarlarla bir aradaydım. Harika duygulardı gerçekten" ifadelerini kullandı.

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