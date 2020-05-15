Fenerbahçe'den Kruse'ye şok mesaj!

Fenerbahçe'ye sezon başında transfer edilen Max Kruse'nin geleceği merak konusu. Bonservis bedeli ödenmeden transfer edilen Alman yıldız, yaşadığı sakatlıkların da nedeniyle beklenen performansı sergileyemedi. Salgın sürecinde corona virüsüne yakalanıp bunu atlatan Kruse, Bild Gazetesi'nde çıkan röportajında, "Almanya benim evim. Oraya dönmek isterim" diyerek ayrılık sinyali verdi. Fenerbahçe Yönetimi'nden buna yanıtı gecikmedi.

Sarı-Lacivertliler, 32 yaşındaki futbolcuya, "5 milyon Euro teklif getirirsen, istediğin yere gidebilirsin" mesajını gönderdi. Fanatik'in haberine göre Kruse'nin ayrılması halinde maaş bütçesinde de 3 milyon Euro'luk rahatlama olacak.

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