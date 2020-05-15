Son dakika: Mustafa Cengiz taburcu oldu!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den iyi haber geldi. Geçtiğimiz günlerde 10 saatlik beyin operasyonu geçiren Cengiz bugün saat 13:00'te taburcu oldu.

Cengiz dün akşam, kulübün resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yapmıştı. Tecrübeli Başkan sağlığının el verdiği kadarıyla ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcıları ile birlikte çalışmalara ara vermeden devam ettiğini söylerken, resmi siteden ilgili konulara ilişkin açıklamalar yapıldığını kaydetti.

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den iyi haber