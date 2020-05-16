Ceferin açıklamıştı UEFA düzeltti! Zorunlu ön eleme...

Corona virüsü salgını nedeniyle askıya alınan liglerden bazıları sezonu mevcut sıralama ile tescil etti ve sonlandırdı. Hollanda ve Fransa gibi Avrupa'nın önde gelen ülkelerinin böyle bir karar alması ise tartışmaları da beraberinde getirdi.

Liglerin askıya alındığı günden beri sezonların tamamlanmasını isteyen UEFA'nın ise bu kararlar karşısında yaptırım yapacağı iddia edilmişti. Son olarak UEFA Başkanı Ceferin'in, "Ulusal liglerde sezonu bitirmeyen takımlar Avrupa kupalarında ön eleme oynayacaklar. Bunu göz önünde bulundurmaları gerekiyor" ifadeleri kafalarda soru işaretleri oluşturmuştu.

UEFA, resmi Twitter hesabından Ceferin'in açıklamalarının yanlış anlaşıldığını duyurdu.

UEFA'nın düzeltme açıklamasında, Sloven futbol adamının, kulüp turnuvalarına katılım şartlarında söz konusu bir değişimden bahsetmediği vurgulandı.

Ceferin'den Fransa'nın Ligue 1 kararına eleştiri!

UEFA Başkanı Alexander Ceferin: Sezonu tamamlayamayan ülkeler...

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