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'a transferi için flaş talep

Corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun planlamasına ağırlık veren 'da transfer çalışmaları sürüyor. Portekiz medyasına göre ’yu isteyen sarı-kırmızılılar, sadece anne-babasını değil diğer aile fertlerini de İstanbul’a getirmeli. İşte transfere ilişkin çarpıcı detaylar...

Giriş Tarihi: 19.5.2020 01:00 Son Güncelleme: 19.5.2020 02:36 ABONE OL
Galatasaray'a Joao Mario transferi için flaş talep

Yeni sezon transfer sürecinde genç oyunculara yönelecek olan sarı-kırmızılılar Portekiz'de ava çıktı. Marcao transferinde bekleneni bulan idareciler, scout ekibinin verdiği raporlar üzerinden 'nun genç oyuncusu 'nun peşine düştü.

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Galatasaray'a Joao Mario transferi için flaş talep
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