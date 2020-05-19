Galatasaray'a Joao Mario transferi için flaş talep

Corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun planlamasına ağırlık veren Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Portekiz medyasına göre Joao Mario’yu isteyen sarı-kırmızılılar, sadece anne-babasını değil diğer aile fertlerini de İstanbul’a getirmeli. İşte transfere ilişkin çarpıcı detaylar...
Giriş Tarihi: 19.5.2020 01:00Son Güncelleme: 19.5.2020 02:36ABONE OL
Yeni sezon transfer sürecinde genç oyunculara yönelecek olan sarı-kırmızılılar Portekiz'de ava çıktı. Marcao transferinde bekleneni bulan idareciler, scout ekibinin verdiği raporlar üzerinden Porto'nun genç oyuncusu Joao Mario'nun peşine düştü.