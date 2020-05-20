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'a müjdesi!

'ın sezon başında kadrosuna kattığı 'ın takımdan gönderilmesi planlanıyordu. Siyah-beyazlıların neredeyse bonservissiz yollarını ayırmayı düşündüğü Brezilyalı için 1 milyon Euro'luk teklif geldi.

Giriş Tarihi: 20.5.2020 10:07 ABONE OL
Beşiktaş'a Douglas müjdesi!

Beşiktaş'a çok uzaklardan, Japonya'dan müjdeli bir transfer haberi geldi.

Sezon başında Sivasspor'la sözleşmesi bittiği için bedelsiz olarak transfer edilen Douglas'a, Japonya'nın Kashima Antlers takımı talip oldu. Siyah-beyazlıların eski oyuncusu Zago'nun çalıştırdığı Kashima, bu sezon siyah- beyazlıların neredeyse hiç faydalanamadığı sambacı için 1 milyon euro bonservis bedeli teklif etti.

Beşiktaş'ın sözleşmesini feshetmeye hazırlandığı Douglas için gelen bu teklif yöneticileri çok memnun etti. Fotomaç'ın haberine göre tedavisi için ülkesinde bulunan Douglas'a bu teklifi kabul etmesi için baskı yapılacağı iddia edildi.

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Beşiktaş'a Douglas müjdesi!
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