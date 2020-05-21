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Başkan oluyor! İşte 'nin yeni adresi

Son olarak 'nin sportif direktörlüğünü yapan Fransız futbol adamı 'nin, Fransa'da corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle liglerin tescil edilmesinin ardından 2. lige düşen 'a başkan olacağı iddia edildi.

Giriş Tarihi: 21.5.2020 21:49 Son Güncelleme: 21.5.2020 22:24 ABONE OL
Başkan oluyor! İşte Damien Comolli'nin yeni adresi

Fransa'da corona virüsü nedeniyle liglerin tescil edilmesinin ardından 2. lige düşen Toulouse Kulübü'nde köklü bir değişim yaşanacak. 2001'den bu yana kulübün başkanlığını üstlenen Oliver Sadran'ın, kulübün %85 hissesini ABD'li bir yatırım şirketine satacağı öğrenildi.

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Fransız kulübünün %85'ini satın alacak olan söz konusu şirketin ise başkanlık için Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli'yi düşündüğü belirtildi. Fransız spor adamının deneyimlerinin başkanlık için yeterli olacağını düşünnen şirket, Comolli'ye uzun vadeli bir proje sunacak.

Bu arada şirketin ortaklarından Garry Cardinale, Toulouse'u satın almalarıyla ilgili olarak, "Spor alanında deneyimlere sahibiz. Bu anlaşma için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Başkan oluyor! İşte Damien Comolli'nin yeni adresi
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