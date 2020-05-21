Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bundesliga CEO'sundan flaş sözler: Erling Haaland o kadar iyiyse...

Bundesliga CEO'sundan flaş sözler: o kadar iyiyse...

Bundesliga CEO'su , bu sezon oynadığı futbolla Avrupa'nın önde gelen golcüleri arasına adını yazdıran Norveçli yıldız hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Seifert, formasıyla bu sezon çıktığı 12 resmi maçta 13 gol atan 19 yaşındaki oyuncu için, "Haaland eğer o kadar iyiyse neden Dortmund'da?" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 21.5.2020 22:47 Son Güncelleme: 21.5.2020 22:50 ABONE OL
Bundesliga CEO'sundan flaş sözler: Erling Haaland o kadar iyiyse...

Bundesliga CEO'su Christian Seifert, Borussia Dortmund'un genç yıldızı Erling Haaland hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Borussia Dortmund forması giyen 19 yaşındaki Erling Haaland attığı gollerle adından söz ettirmeye devam ederken, Bundesliga CEO'su Christian Seifert Norveçli yıldız hakkında ilginç ifadeler kullandı.

"EĞER O KADAR İYİYSE NEDEN DORTMUND'DA"

Seifert, Marca'ya verdiği röportajda "Bir takımdaki büyük oyuncuların ayrılması onlar için her zaman bir kayıptır. Ancak şunu da sorabiliriz, Haaland eğer o kadar iyiyse neden Dortmund'da?" dedi.

Salzburg'dan Borussia Dortmund'a transfer olan golcü futbolcu Erling Haaland, 2019-2020 sezonunda çıktığı 33 maçta 40 gol attı.

BİRÇOK TAKIMIN TRANSFER LİSTESİNDE

Salzburg ve Borussia Dortmund'da gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takan Norveçli golcü için Real Madrid'in ardından PSG'nin de devreye girdiği iddia edilmişti.

Erling Haaland kaldığı yerden devam! Borussia Dortmund 4 - 0 Schalke 04 (MAÇ SONUCU) Erling Haaland'ın eski takım arkadaşından flaş itiraf! Erling Haaland'dan Trabzonsporlu Alexander Sörloth için övgü dolu sözler

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bundesliga CEO'sundan flaş sözler: Erling Haaland o kadar iyiyse...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA