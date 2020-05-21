Bundesliga CEO'sundan flaş sözler: Erling Haaland o kadar iyiyse...

Bundesliga CEO'su Christian Seifert, Borussia Dortmund'un genç yıldızı Erling Haaland hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Borussia Dortmund forması giyen 19 yaşındaki Erling Haaland attığı gollerle adından söz ettirmeye devam ederken, Bundesliga CEO'su Christian Seifert Norveçli yıldız hakkında ilginç ifadeler kullandı.

"EĞER O KADAR İYİYSE NEDEN DORTMUND'DA"

Seifert, Marca'ya verdiği röportajda "Bir takımdaki büyük oyuncuların ayrılması onlar için her zaman bir kayıptır. Ancak şunu da sorabiliriz, Haaland eğer o kadar iyiyse neden Dortmund'da?" dedi.

Salzburg'dan Borussia Dortmund'a transfer olan golcü futbolcu Erling Haaland, 2019-2020 sezonunda çıktığı 33 maçta 40 gol attı.

BİRÇOK TAKIMIN TRANSFER LİSTESİNDE

Salzburg ve Borussia Dortmund'da gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takan Norveçli golcü için Real Madrid'in ardından PSG'nin de devreye girdiği iddia edilmişti.

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