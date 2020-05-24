Devlerin gözdesi Uğurcan Çakır'dan transfer sözleri!

Süper Lig'e verilen corona virüsü arasına lider giren Trabzonspor'un bu sezonki başarılı grafiğinin arkasında yatan isimlerden biri de 24 yaşındaki kaleci Uğurcan Çakır.
Gösterdiği üst düzey performans ve kritik kurtarışlarla birçok karşılaşmada bordo-mavili ekibi ipten alan Çakır, Avrupa devlerinin radarında.
Başta Liverpool'un yoğun ilgi gösterdiği 24 yaşındaki kaleci, Premier Lig'den Tottenham, Manchester City ve Everton'ın yanı sıra Serie A'dan Roma'nın da takibinde.
Öte yandan İngiliz basını, milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün de formasını giydiği Leicester City'nin de başarılı kaleci için harekete geçtiğini yazmıştı.
Transferin gözdesi haline gelen başarılı kaleci geleceğiyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'in geri kalan 8 maçlık bölümünü en iyi şekilde tamamlayarak hedefe ulaşmak istediklerini belirten Uğurcan Çakır, "Karantina günlerinde çalışmalarımıza evde devam ettik. 5 Mayıs'tan bu yana saha çalışmalarını takımla birlikte sürdürüyoruz.
Antrenmanlarımız oldukça keyifli geçiyor. Sıkı bir çalışma temposu içindeyiz. Futbolu çok özledik. İnşallah kaldığımız yerden hedefimize doğru ilerleyeceğiz" dedi.
Başarılı kaleci transfer haberleriyle gündemde olmasıyla ilgili olarak ise, "Her gün bir tarafa gidiyorum. Büyük takımlarla anılmak, takip edilmek güzel ama Trabzonspor'da hedeflerim var ve bu hedeflerimi gerçekleştirmek istiyorum. Sırası geldiğinde de transferim konuşulur." şeklinde konuştu.