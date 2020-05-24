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Devlerin gözdesi 'dan sözleri!

Lider 'un bu sezon gösterdiği başarılı grafikte büyük pay sahibi olan , transferin de gözleri arasında. Yıldız kaleci, İngiliz ve İtalyan ekiplerinin radarında. Bordo-mavili takımın 24 yaşındaki kalecisi, hakkında çıkan dedikodularına cevap verdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.5.2020 20:47 Son Güncelleme: 24.5.2020 20:49 ABONE OL
Devlerin gözdesi Uğurcan Çakır'dan transfer sözleri!

'e verilen corona virüsü arasına lider giren 'un bu sezonki başarılı grafiğinin arkasında yatan isimlerden biri de 24 yaşındaki kaleci .

Devlerin gözdesi Uğurcan Çakır'dan transfer sözleri!

Gösterdiği üst düzey performans ve kritik kurtarışlarla birçok karşılaşmada bordo-mavili ekibi ipten alan Çakır, Avrupa devlerinin radarında.

Devlerin gözdesi Uğurcan Çakır'dan transfer sözleri!

Başta Liverpool'un yoğun ilgi gösterdiği 24 yaşındaki kaleci, 'den Tottenham, ve Everton'ın yanı sıra Serie A'dan Roma'nın da takibinde.

Devlerin gözdesi Uğurcan Çakır'dan transfer sözleri!

Öte yandan İngiliz basını, milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün de formasını giydiği Leicester City'nin de başarılı kaleci için harekete geçtiğini yazmıştı.

Devlerin gözdesi Uğurcan Çakır'dan transfer sözleri!

İngiliz ekibinin döneminde milli kaleci için resmi teklifi yapması bekleniyordu.

Devlerin gözdesi Uğurcan Çakır'dan transfer sözleri!

Transferin gözdesi haline gelen başarılı kaleci geleceğiyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Devlerin gözdesi Uğurcan Çakır'dan transfer sözleri!

'in geri kalan 8 maçlık bölümünü en iyi şekilde tamamlayarak hedefe ulaşmak istediklerini belirten , "Karantina günlerinde çalışmalarımıza evde devam ettik. 5 Mayıs'tan bu yana saha çalışmalarını takımla birlikte sürdürüyoruz.

Devlerin gözdesi Uğurcan Çakır'dan transfer sözleri!

Antrenmanlarımız oldukça keyifli geçiyor. Sıkı bir çalışma temposu içindeyiz. çok özledik. İnşallah kaldığımız yerden hedefimize doğru ilerleyeceğiz" dedi.

Devlerin gözdesi Uğurcan Çakır'dan transfer sözleri!

Başarılı kaleci haberleriyle gündemde olmasıyla ilgili olarak ise, "Her gün bir tarafa gidiyorum. Büyük takımlarla anılmak, takip edilmek güzel ama 'da hedeflerim var ve bu hedeflerimi gerçekleştirmek istiyorum. Sırası geldiğinde de transferim konuşulur." şeklinde konuştu.

Devlerin gözdesi Uğurcan Çakır'dan transfer sözleri!
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Devlerin gözdesi Uğurcan Çakır'dan transfer sözleri!
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