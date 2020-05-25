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'tan 100. yıl paylaşımı!

Kulübü, 100. yılda yaşanan şampiyonluğun yıl dönümünü paylaşılan video ile kutladı. 'a attığı golle meşhur 'Sergen attı şampiyonluk geldi' sloganını attıran Beşiktaş'ın mevcut , "Daha güzel anıları hep beraber yaşamak için hedeflerimize odaklanma zamanı" dedi.

Giriş Tarihi: 25.5.2020 17:58 ABONE OL
Beşiktaş'tan 100. yıl paylaşımı!

Beşiktaş Kulübü, 100. yılda yaşanan şampiyonluğun yıl dönümü dolayısıyla video yayınladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın, "Daha güzel anıları hep beraber yaşamak için hedeflerimize odaklanma zamanı" dedi.

Beşiktaş'ın 100. yılında Galatasaray karşısında son dakikada attığı golle şampiyonluğu getiren Sergen Yalçın, şampiyonluğun yıl dönümünde taraftarlara seslendi. Beşiktaş Kulübü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda konuşan Teknik Direktör Sergen Yalçın, "17 sene önce bugün, 100. yılımızda muhteşem bir final yaptık. Şimdi daha güzel anları hep beraber yaşamak için hedeflerimize odaklanma zamanı. Büyük Beşiktaş taraftarına sevgiler" ifadelerini kullandı.

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Beşiktaş'tan 100. yıl paylaşımı!
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