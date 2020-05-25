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'ta gelişmesi! Adı ile anılıyordu...

'ta şanssız bir şekilde sakatlanarak uzun süre sahalardan uzak kalan 'ın geleceği merak konusu. Siyah-beyazlılarla menajeri aracılığıyla polemikler yaşayan ve sözleşmesini uzatmaya yanaşmadığı iddia edilen Dorukhan konusunda flaş gelişmeler yaşandı.

Giriş Tarihi: 25.5.2020 10:28 Son Güncelleme: 25.5.2020 10:29 ABONE OL
Beşiktaş'ta Dorukhan gelişmesi! Adı Fenerbahçe ile anılıyordu...

Yaşadığı uzun sakatlık sonrası sahalara dönen Toköz, sözleşmesini uzatmak için önümüzdeki günlerde yönetimiyle ile masaya oturacak.

Beşiktaş'ta Dorukhan gelişmesi! Adı Fenerbahçe ile anılıyordu...

Daha önce transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları ile 24 yaşındaki oyuncunun menajeri Necdet Ergezen arasında yaşananlar basına yansımış ve Torunoğulları 'böyle bir menajeri tanımıyorum' ifadelerini kullanmıştı.

Beşiktaş'ta Dorukhan gelişmesi! Adı Fenerbahçe ile anılıyordu...

Yaşanan bu gelişmeler sonrasında görüşmeler tıkanma noktasına gelmişti ancak 'ın menajer değişikliği yaptığı ve ile anlaştığı öğrenildi.

Beşiktaş'ta Dorukhan gelişmesi! Adı Fenerbahçe ile anılıyordu...

'ta hem yönetimin hem de teknik direktör 'ın, 'ı takımda tutmak istediği biliniyor. TRTSpor'un haberine göre yıllık 350 bin euro kazanan 24 yaşındaki futbolcunun maaşında iyileştirilme yapılarak, sözleşmesinin uzatılması bekleniyor.

Beşiktaş'ta Dorukhan gelişmesi! Adı Fenerbahçe ile anılıyordu...

'ın da 'ta kendini göstererek Avrupa'da forma giymek istediği gelen haberler arasında. Milli futbolcu için 'nin de devrede olduğu konuşuluyordu.

Beşiktaş'ta Dorukhan gelişmesi! Adı Fenerbahçe ile anılıyordu...
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Beşiktaş'ta Dorukhan gelişmesi! Adı Fenerbahçe ile anılıyordu...
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