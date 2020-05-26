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'den inanılmaz hamle! Önümüzdeki sezon...

Corona virüsü nedeniyle ara verilen ligimiz, 12 Haziran'da yeniden start alacak. Son iki sezonun şampiyonu , ligin ikinci yarısında yakaladığı çıkışla şampiyonluğun en büyük adaylarından biri haline gelmişti. Aslan, bir yandan lig için çalışmalarını sürdürürken bir yandan da harekatına devam ediyor. de bu doğrultuda flaş bir karara imza atacak. İşte Galatasaray'da isim isim sezon sonunda yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 26.5.2020 10:51 Son Güncelleme: 26.5.2020 10:55 ABONE OL
Fatih Terim'den inanılmaz hamle! Önümüzdeki sezon...

Yeni sezonda yerli operasyonunda Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Erdoğan Yeşilyurt, Oğulcan Çağlayan, ile görüşmelerde bulunduğu belirtilen sarı kırmızılılar; sağ bek, orta saha, kanat, forvet transferlerini düşünüyor.

Fatih Terim'den inanılmaz hamle! Önümüzdeki sezon...

'ın teknik ekibi scout ekibinden gelen önerileri de masaya yatırarak genç isimlere yatırım yapmak istiyor. Corona virüsü salgını gelişmeleri sekteye uğratırken, planların gerçekleşmesi için hem 60 milyon euroluk profesyonel futbolcu giderinin azaltılması hem de bazı oyuncu satışlarına ihtiyaç duyulacak.

Fatih Terim'den inanılmaz hamle! Önümüzdeki sezon...

Sarı kırmızılılar sadece gönderilecek isimlerdeki operasyonla yaklaşık 150 milyon TL'lik maaş yükünden kurtulacak. İşte 'ın nakite çevirebileceği opsiyonlar, ayrılması muhtemel isimler...

Fatih Terim'den inanılmaz hamle! Önümüzdeki sezon...

'da kiralık oyunculardan ayrılması kesinleşen tek isim oldu. 3.2 milyon Euro'luk maliyeti ve performansı dikkate alınan Rumen forvet, planlamasında yer almıyor. Sözleşmesinde satın alma opsiyonu da bulunmayan Andone ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray bu kararı hem Rumen forvete hem de bonservisine sahip kulübü Brighton'a bildirdi.

Fatih Terim'den inanılmaz hamle! Önümüzdeki sezon...

İngiliz basını, oynayabileceği bir kulübe gitmek isteyen Andone'nin peşinde, İskoçya'nın dev kulüpleri Rangers ve Celtic'in olduğunu yazdı. Sakatlıklar nedeniyle 'ın bir türlü yararlanamadığı 3 milyon 200 bin euroluk tablo çıkardı, yıllık 2.5 milyon euro kazandı.

Fatih Terim'den inanılmaz hamle! Önümüzdeki sezon...

JIMMY DURMAZ

Sezon başındaki sürprizlerinden olan Jimmy Durmaz, 'in alternatifleri arasına dahi giremedi. Yeni sezonda 'da olmayacak.

Fatih Terim'den inanılmaz hamle! Önümüzdeki sezon...

MARIANO

ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mariano, kariyerine gelecek sezon 'da devam etmek istiyor. 33 yaşındaki oyuncu sezonun ikinci yarındaki sürpriz performansıyla kontratının yenilenmesi sinyali verdi ancak hem sarı kırmızılılar genç ve potansiyelli bir sağ bek düşünüyor hem de Mariano aile planlamasını Brezilya'ya dönüş şeklinde oluşturdu.

Fatih Terim'den inanılmaz hamle! Önümüzdeki sezon...

SELÇUK İNAN

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan maaşında fedakarlık yaptığını açıklamıştı. Birkaç sezondur kariyerinden uzak maçlar çıkaran tecrübeli oyuncunun yeni sezonda 'in ekibinde antrenör olarak yola devam etmesi bekleniyordu ancak Selçuk sürpriz bir şekilde "Bırakmaya henüz hazır değilim" dedi. Şu an ayrılık ihtimali yakın.

Fatih Terim'den inanılmaz hamle! Önümüzdeki sezon...

YUTO NAGATOMO

Yabancı kontenjanından dolayı sözleşmesi dondurulan 'nun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Corona virüsü salgını öncesinde sarı kırmızılılar ile Florya'da çalışmalar yapmaya devam eden Nagatomo ile yollar ayrılacak.

Fatih Terim'den inanılmaz hamle! Önümüzdeki sezon...

MARTIN LINNES

'da yabancı kontenjanından dolayı kadro dışı bırakılan ancak Ocak ayında yeniden kadroya dahil edilen ancak performansıyla büyük hayal kırıklığı yaratan Martin Linnes de sezon sonunda "neşterden" nasibini alacak. 'in gelecek sezon takımda düşünmediğini 28 yaşındaki Norveçli futbolcuya kendisine takım bulması ve gerekli kolaylığın sağlanacağı yönünde bilgi verildi.

Fatih Terim'den inanılmaz hamle! Önümüzdeki sezon...

JEAN MICHAEL SERI

'da kalmak isteyenler kervanına katılan son isim Jean Michael Seri oldu. 28 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da mutlu olduğunu ve kariyerini sarı-kırmızılı formayla sürdürmek istediğini söyledi. Fulham'dan kiralanan satın alma opsiyonu 18 milyon euro olan Seri için 'in de futbolcunun kalması fikrine sıcak baktığı ama kesinlikle bonservisinin alınmasının gündemde olmadığı öğrenildi.. Galatasaray'ın uygun şartların oluşması halinde Seri'yi 1 sene daha kiralamak için teklifte bulunmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Fulham ise kiralamaya sıcak bakmıyor, ayrılık daha yakın görünüyor.

Fatih Terim'den inanılmaz hamle! Önümüzdeki sezon...

ŞENER ÖZBAYRAKLI

Fenerbahçe'den bedelsiz olarak alınan , hayalkırıklığı transferler arasında yer aldı. Formayı kapamayan Şener, sakatlıklarla geçen döneminde alternatif isimden öteye geçemeyeceğini de gösterirdi. için takım bulması talimatı verildi.

Fatih Terim'den inanılmaz hamle! Önümüzdeki sezon...

MAICON

Futbol kariyerine 1.5 senedir Arabistan'da devam eden Maicon ile de yolların ayrılması bekleniyor. Brezilyalı oyuncunun kiralık sözleşmesi sona erecek, Al Nasr'da mutlu olan oyuncunun kariyerini yine aynı takımda şekillendirmesi bekleniyor.

Fatih Terim'den inanılmaz hamle! Önümüzdeki sezon...

RYAN BABEL

'dan kiralık olarak Ajax'a giden Babel'in sözleşmesi 2 yıl daha devam ediyor. Gittiği takımlarda uzun süre tutunamayan Babel, Hollanda ekibinde de istenmeyen adam ilan edildi ve yeni sezonda Ajax'ta olmayacağı açıklandı. Sarı kırmızılılar da kadroda düşünmüyor, Babel'in haritasında öncelikler arasında ABD bulunuyor.

Fatih Terim'den inanılmaz hamle! Önümüzdeki sezon...

MBAYE DIAGNE

'ın 13 milyon euroluk sıkıntısı Mbaye Diagne'nin macerası da çalkantılarla geçti. Corona virüsü salgınıyla birlikte Çin'e transferi de gerçekleşmeyen Diagne geri dönmek istiyor ancak kapıları kapalı tutuyor. Yeni sezonda sürpriz bir takımda göreceğiz.

Fatih Terim'den inanılmaz hamle! Önümüzdeki sezon...

MERAK EDİLENLER; DONK - LEMINA - HENRY

'da durumu en çok merak edilenler arasında ise , ve yer alıyor. Sarı kırmızılılar şartları uyhun olması durumunda Mario Lemina'nın yerinden kiralanmasına sıcak bakıyor. Ryan Donk'a yeni sözleşme düşünülürken, 1.5 milyon euroya anlaşılması planlanıyor. Donk daha iyi bir teklif bulması halinde ise ayrılık gelebilir. Öte yandan yarım sezon kiralanan Henry Onyekuru için Monaco ile gelecek sezon için de anlaşılması bekleniyor.

Fatih Terim'den inanılmaz hamle! Önümüzdeki sezon...

SATIŞ PLANI AÇIK; SOSO - BELHANDA

Younes yeni sezonda kontratının son yılına girecek. Feghouli'nin sözleşmesi ise 2022'de sona erecek. Belhanda'dan 10 milyon euro bekleyen için bu rakamlar artık gerçekleşmeyecek. Sarı kırmızılıların olası bir teklif durumunda oyuncuların da anlaşması halinde ayrılığa izin verecek. Belhanda ve Feghouli'den satışından gelebilecek bonservisle ise sarı kırmızılıların genç ve gelecek vaadeden isimlere yatırım yapması bekleniyor.

Fatih Terim'den inanılmaz hamle! Önümüzdeki sezon...

TAKIMIN EN DEĞERLİLERİ; MARCAO - LUYINDAMA

Savunma hattının liderleri Marcao ve Luyindama için sık sık teklifler alan ancak ayrılığa izin vermeyen sarı kırmızılılar için 10 milyon euro seviyesindeki teklifler her zaman satış opsiyonu olarak duruyor. Marcao için daha önce Serie A ekiplerinden 10 milyon euroluk teklif almış ancak geri çevirmişti. Luyindama için ise 'den gelen 12-14 milyon euro seviyesindeki teklif oyuncunun sakatlanması nedeniyle gerçekleşmemişti.

Fatih Terim'den inanılmaz hamle! Önümüzdeki sezon...

BİR OPSİYON: FALCAO

sezon başında renklerine bağladığı Falcao konusunda aceleci davranmayacak. Kolombiyalı yıldızdan maaşında fedakarlık bekleniyor. Bunun ışığında teklifler, ayrılık, gelecek konusu daha net masaya yatırılacak.

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Fatih Terim'den inanılmaz hamle! Önümüzdeki sezon...
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