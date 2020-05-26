Fatih Terim'den inanılmaz hamle! Önümüzdeki sezon...

JEAN MICHAEL SERI

Galatasaray'da kalmak isteyenler kervanına katılan son isim Jean Michael Seri oldu. 28 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da mutlu olduğunu ve kariyerini sarı-kırmızılı formayla sürdürmek istediğini söyledi. Fulham'dan kiralanan satın alma opsiyonu 18 milyon euro olan Seri için teknik direktör Fatih Terim'in de futbolcunun kalması fikrine sıcak baktığı ama kesinlikle bonservisinin alınmasının gündemde olmadığı öğrenildi.. Galatasaray'ın uygun şartların oluşması halinde Seri'yi 1 sene daha kiralamak için teklifte bulunmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Fulham ise kiralamaya sıcak bakmıyor, ayrılık daha yakın görünüyor.