Flaş itiraf geldi! Beşiktaş ve Alex de Souza...

2004 yılında transfer olduğu Fenerbahçe'de, geldiği ilk sezondan itibaren harikalar yaratan Alex de Souza, gösterdiği performansla taraftarların gönlünde taht kurmuştu.
Lefter'in ardından heykeli dikilen ikinci isim olan Alex de Souza, saha içi ve dışındaki örnek tavırlarıyla da ezeli rakipler Beşiktaş ve Galatasaray taraftarlarınca da seviliyordu.
Fenerbahçe'ye geldiği dönemde Brezilya Milli Takımı'nda da top koşturan Alex ile ilgili flaş bir itiraf geldi.
Ricardinho, "Benden önce Alex'e teklif yapmışlar. Ancak transferi gerçekleşmeyince menajerimle temas kurmuşlar. Menajerimin bana anlattığı kadarıyla 'Alex'i milli takımdan kesen adamı istiyoruz' demişler. 30 yaşına gelmiştim" şeklinde konuştu.