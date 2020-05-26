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Flaş itiraf geldi! ve de ...

'de gösterdiği performansla adını efsaneler arasına yazdıran ve heykeli dikilen de , saha içinin yanı sıra saha dışında da göstermiş olduğu örnek performans nedeniyle tarafından da sevilen ender isimler arasındaydı. Alex ile ilgili cephesinden flaş bir itiraf geldi.

Giriş Tarihi: 26.5.2020 08:57 Son Güncelleme: 26.5.2020 09:01 ABONE OL
Flaş itiraf geldi! Beşiktaş ve Alex de Souza...

2004 yılında olduğu 'de, geldiği ilk sezondan itibaren harikalar yaratan de , gösterdiği performansla taraftarların gönlünde taht kurmuştu.

Flaş itiraf geldi! Beşiktaş ve Alex de Souza...

Lefter'in ardından heykeli dikilen ikinci isim olan de , saha içi ve dışındaki örnek tavırlarıyla da ve taraftarlarınca da seviliyordu.

Flaş itiraf geldi! Beşiktaş ve Alex de Souza...

'ye geldiği dönemde Brezilya Milli Takımı'nda da top koşturan ile ilgili flaş bir itiraf geldi.

Flaş itiraf geldi! Beşiktaş ve Alex de Souza...

RICRDINHO'DAN ALEX İTİRAFI!

'ın eski yıldızı Ricardinho, süreci hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hürriyet'te yer alan haberde Brezilyalı yıldız, siyah-beyazlı kulübün kendisinden önce 'e teklif yaptığını söyledi.

Flaş itiraf geldi! Beşiktaş ve Alex de Souza...

Ricardinho, "Benden önce 'e teklif yapmışlar. Ancak transferi gerçekleşmeyince menajerimle temas kurmuşlar. Menajerimin bana anlattığı kadarıyla 'Alex'i kesen adamı istiyoruz' demişler. 30 yaşına gelmiştim" şeklinde konuştu.

Flaş itiraf geldi! Beşiktaş ve Alex de Souza...

, 2006-2007 sezonu sonunda ile sözleşme uzatmıştı.

Flaş itiraf geldi! Beşiktaş ve Alex de Souza...
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Flaş itiraf geldi! Beşiktaş ve Alex de Souza...
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