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'ın o projesine corona virüsü engeli!

Corona virüsü ekonomik olarak zor günler yaşayan 'a bir kötü haber daha geldi. Salgın öncesi Stadı'nın kapasitesini artırmayı planlayan sarı-kırmızılı ekip, hem maçların seyircisiz oynanması hem de gelecek dönemin ekonomik olarak neler getireceğinin belirsiz olmasından dolayı bu projeyi rafa kaldırdı.

Giriş Tarihi: 30.5.2020 01:50 Son Güncelleme: 30.5.2020 06:59 ABONE OL
Galatasaray'ın o projesine corona virüsü engeli!

Stadı'nın 52 bin 650 kişilik kapasitesini artırmayı planlayan tüm projelerini hazırlamıştı.

Galatasaray'ın o projesine corona virüsü engeli!

Ancak dünyayı etkisi altına alan corona virüsü futbolda tüm dengeleri değiştirdi.

Galatasaray'ın o projesine corona virüsü engeli!

Maçların seyircisiz oynanması ve geleceğin neler getireceğinin net olarak bilinmemesi nedeniyle, kale arkasına ek 9 bin 500 taraftarı sığdıracak proje rafa kaldırıldı.

Galatasaray'ın o projesine corona virüsü engeli!

Maliyeti 760 bin euro olan, çift koltuğu bir demir korunakla birleştiren, anahtarla kilitlenip açılabilen mekanizmaya
sahip tribünle Aslantepe'nin kapasitesi 62 bini geçecekti.

Galatasaray'ın o projesine corona virüsü engeli!

1905 SAĞLIK ÇALIŞANINA JEST
, iç sahada seyircisiz oynanacak maçlarda taraftarları için 'Sensiz olmaz' kampanyası başlatmıştı.

Galatasaray'ın o projesine corona virüsü engeli!

Kombine sahipleri 123 TL, diğer taraftarlar 149 TL ödeyerek fotoğraflarıyla tribünde olabilecekti.

Galatasaray'ın o projesine corona virüsü engeli!

Kulüp kampanyaya 1905 sağlık çalışanının ücretsiz katılabileceğini açıkladı.

Galatasaray'ın o projesine corona virüsü engeli!

Üniformalarıyla çektirdikleri fotoğraflarını saglikciyim@sensizolmazgscom adresine gönderen ilk 1905 sağlık çalışanının fotoğrafları tribünde yer alacak.

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Galatasaray'ın o projesine corona virüsü engeli!
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