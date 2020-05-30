Galatasaray'ın o projesine corona virüsü engeli!

Türk Telekom Stadı'nın 52 bin 650 kişilik kapasitesini artırmayı planlayan Galatasaray tüm projelerini hazırlamıştı.
Ancak dünyayı etkisi altına alan corona virüsü futbolda tüm dengeleri değiştirdi.
Maçların seyircisiz oynanması ve geleceğin neler getireceğinin net olarak bilinmemesi nedeniyle, kale arkasına ek 9 bin 500 taraftarı sığdıracak proje rafa kaldırıldı.
Maliyeti 760 bin euro olan, çift koltuğu bir demir korunakla birleştiren, anahtarla kilitlenip açılabilen mekanizmaya
sahip tribünle Aslantepe'nin kapasitesi 62 bini geçecekti.
1905 SAĞLIK ÇALIŞANINA JEST
Galatasaray, iç sahada seyircisiz oynanacak maçlarda taraftarları için 'Sensiz olmaz' kampanyası başlatmıştı.
Kombine sahipleri 123 TL, diğer taraftarlar 149 TL ödeyerek fotoğraflarıyla tribünde olabilecekti.
Kulüp kampanyaya 1905 sağlık çalışanının ücretsiz katılabileceğini açıkladı.
Üniformalarıyla çektirdikleri fotoğraflarını saglikciyim@sensizolmazgscom adresine gönderen ilk 1905 sağlık çalışanının fotoğrafları tribünde yer alacak.