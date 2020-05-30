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0 - 1 (MAÇ SONUCU)

Almanya 1. Futbol Ligi'nin () 29. haftasında milli oyuncu 'ın formasını giydiği evinde 'e 1-0 mağlup oldu. Ligde oynadığı son 11 maçta galibiyet yüzü göremeyen Schalke 04 bu sonuçla 37 puanda kalırken kümede kalma mücadelesi veren Werder Bremen'in puanı 25'e yükseldi.

Giriş Tarihi: 30.5.2020 18:27 Son Güncelleme: 30.5.2020 18:40 ABONE OL
Schalke 04 0 - 1 Werder Bremen MAÇ SONUCU

Milli futbolcu Ozan Kabak'ın forma giydiği Schalke 04, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 29. haftasında Werder Bremen'i konuk etti.

TSİ 16.30'da başlayan ve Veltins Arena'da seyircisiz oynayan müsabakada konuk ekip, Leonarda Bittencourt'un attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Kümede kalma mücadelesi veren Werder Bremen bu galibiyetle puanını 25'e çıkarttı.

Son 11 lig maçında galibiyet yüzü göremeyen Schalke 04'ün puanı ise 37'de kaldı.

Ozan Kabak ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.

16.30'da başlayan diğer karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde:

-Mainz 05 0 - 1 Hoffenheim
-Wolfsburg 1 - 2 Eintracht Frankfurt
-Hertha Berlin 2 - 0 Augsburg

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Schalke 04 0 - 1 Werder Bremen (MAÇ SONUCU)
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