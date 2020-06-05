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Galatasaraylı yıldıza talip çıktı! "Onu takımımda görmek istiyorum"

, gelecek sezon için kurulacak kadroya kaynak oluşturmak amacıyla bazı yıldızları satacak. Feghouli ve satış listesinde ismi en yukarıda yazan isimler. İki yıldıza da özellikle kulüplerinden büyük ilgi var. Son olarak , sarı-kırmızılı yıldızı takımında görmek istediğini açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 5.6.2020 09:50 Son Güncelleme: 5.6.2020 09:58 ABONE OL
Galatasaraylı yıldıza talip çıktı! Onu takımımda görmek istiyorum

'da mali kaynak için satılması beklenen yıldız futbolcu ile ilgili gelişme yaşanıyor.

Galatasaraylı yıldıza talip çıktı! Onu takımımda görmek istiyorum

Bir süredir kulüpleriyle görüşmeleri yapan için temsilcisi Al-Hilal de bastırıyor.

Galatasaraylı yıldıza talip çıktı! Onu takımımda görmek istiyorum

Milliyet'te yer alan habere göre, takımın teknik direktörü , Riyadh gazetesine verdiği demeçte, "'yı gelecek sezon kadromda görmek istiyorum" açıklamasını yaptı.

Galatasaraylı yıldıza talip çıktı! Onu takımımda görmek istiyorum

kulübünün, 30 yaşındaki futbolcuya yıllık 5 milyon euro teklif edeceği belirtiliyor. Sarı-Kırmızılılar bu transferden 10 milyon euro civarında bir bonservis geliri bekliyor. Bu paranın tamamı yeni çalışmalarında kullanılacak.

Galatasaraylı yıldıza talip çıktı! Onu takımımda görmek istiyorum

, Al-Hilal'e giderse, 'daki eski partneri Bafetimbi 'le buluşmuş olacak.

Galatasaraylı yıldıza talip çıktı! Onu takımımda görmek istiyorum

O günlerde tecrübeli golcünün arkasına hızlı bir 10 numara olarak edilen , takım arkadaşının gol kralı olmasına asistleriyle yardımcı olmuştu.

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Galatasaraylı yıldıza talip çıktı! "Onu takımımda görmek istiyorum"
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