Galatasaraylı yıldıza talip çıktı! "Onu takımımda görmek istiyorum"
Galatasaray, gelecek sezon için kurulacak kadroya kaynak oluşturmak amacıyla bazı yıldızları satacak. Feghouli ve Belhanda satış listesinde ismi en yukarıda yazan isimler. İki yıldıza da özellikle Arap kulüplerinden büyük ilgi var. Son olarak Razvan Lucescu, sarı-kırmızılı yıldızı takımında görmek istediğini açıkladı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 5.6.2020 09:50Son Güncelleme: 5.6.2020 09:58ABONE OL
Galatasaray'da mali kaynak için satılması beklenen yıldız futbolcu ile ilgili gelişme yaşanıyor.
Milliyet'te yer alan habere göre, takımın teknik direktörü Razvan Lucescu, Riyadh gazetesine verdiği demeçte, "Belhanda'yı gelecek sezon kadromda görmek istiyorum" açıklamasını yaptı.
Arap kulübünün, 30 yaşındaki futbolcuya yıllık 5 milyon euro teklif edeceği belirtiliyor. Sarı-Kırmızılılar bu transferden 10 milyon euro civarında bir bonservis geliri bekliyor. Bu paranın tamamı yeni transfer çalışmalarında kullanılacak.