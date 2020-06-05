Nihat Özdemir'den Fenerbahçe'ye sert cevap: Asıl rezalet..

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in dün yaptığı açıklamalar gündeme oturdu ve Fenerbahçe cephesinden Özdemir'in sözlerine çok sert tepkiler geldi. Özdemir, bu tepkilere TFF resmi internet sitesi aracılığıyla cevap verdi.



İşte Nihat Özdemir'in açıklaması

Ekonomist Dergisi'nin instagram yayınında "Futbolda şike tartışmalarını bitirmek için nasıl bir strateji izleyeceksiniz?" sorusuna verdiğim cevabın önce kamuoyu ve sosyal medyada, daha sonra da Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından amacından çok farklı olarak yorumlandığını maalesef üzülerek takip ettim.

Herkesin bildiği gibi 2010-2011 sezonunda birçok kulüple ilgili "şike tartışmaları'' olmuştur. Yayındaki sözlerimde herhangi bir kulübün veya kulüplerimizin ismi geçmemiş, imada bulunulmamıştır.

Buna rağmen Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetimi tarafından konunun saptırılması asıl 'rezalet'tir.

Daha üzücü olan ise Fenerbahçe gibi güzide bir kulübümüzün ve köklü bir camianın bu anlayışla yönetilmesidir.

Türk futboluna ve Fenerbahçe Kulübü'ne, şu anda Fenerbahçe Başkanı ve Başkanvekili olan şahıslardan daha uzun yıllar hizmet etmiş olmak gurur madalyamdır.

Adımı bir terör örgütü ile yan yana getirme cüretini gösteren Semih Özsoy'un şahsımla ilgili itham ve saldırılarını esefle kınıyor ve ayıplıyorum. Benim, yıllardır Türkiye'ye nasıl hizmet ettiğimi herkes biliyor.

Fenerbahçe'ye nasıl hizmet ettiğimi ise, 2010-2011 sezonunda yönetici olan, şimdiki Başkan Ali Koç, ''Nihat Özdemir'in Başkanlığında bu yönetim yapabileceğinin en iyisini yapmaya çalışmıştır" diyerek özetlemiştir.

Türkiye'ye ve Fenerbahçe'ye olan hizmetlerimi sorgulamak başkanvekili olan şahsın haddine değildir.

Göreve geldiklerinden bu yana sportif başarısızlıklarını sosyal medyanın yönlendirmesi ile örtmeye çalışanların bu tür açıklamalarına itibar edilmemesini kamuoyunun takdirine bırakıyorum.