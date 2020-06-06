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Brezilyalı Fred yoksul aileler için pedal çevirdi

Brezilyalı yıldız futbolcu Fred, örnek bir davranışın altına imza attı. Fluminense'nin deneyimli golcüsü, yoksul ailelere destek olmak için 600 kilometre pedal çevirdi.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 6.6.2020 16:08 ABONE OL
Brezilyalı Fred yoksul aileler için pedal çevirdi

Brezilyalı futbolcu Fred, yoksul ailelere destek olmak amacıyla başlattığı kampanya için 600 kilometre bisiklet yolculuğu yaptı.

Brezilya'nın Cruzeiro ekibinden Fluminense'ye transfer olan 36 yaşındaki Fred, yeni kulübüne katılmak için farklı bir yol tercih etti.

36 yaşındaki futbolcu, 4 bin yoksul aileye gıda yardımında bulunmak amacıyla geçen pazartesi Cruzeiro takımının bulunduğu Belo Horizonte kentinden bisiklet turuna başladı.

Fred, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, dün yolculuğunun bitiş noktası olan Rio de Janeiro şehrindeki Fluminense Kulübüne ulaştığı duyurdu.

Turu tamamlayabildiği için mutluluk duyduğunu belirten Brezilyalı oyuncu, kendisine destek olanlara da teşekkür etti.

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Brezilyalı Fred yoksul aileler için pedal çevirdi
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