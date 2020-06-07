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'la özel olarak ilgileniyor

12 Haziran'da yeniden başlayacak olan 'e hazırlanan 'ta deneyimli teknik adam , bazı isimlerle özel olarak ilgileniyor. Yalçın, geçmişte ve gibi kariyeri bitme noktasına gelen isimleri adeta hayata döndürdü. Siyah-beyazlı takımdaki gençlere önem veren 47 yaşındaki hoca, 'ı da Ozan Tufan gibi parlatmanın hesaplarını yapıyor.

Giriş Tarihi: 7.6.2020 10:09 Son Güncelleme: 7.6.2020 10:24 ABONE OL
Sergen Yalçın Güven Yalçın'la özel olarak ilgileniyor

'de kadro dışı bırakılan ve kariyeri inişe geçen , 'da 'la kendini yeniden bulup, sarı-lacivertli ekine dönerek kaptanlık pazubandını takmıştı.

Sergen Yalçın Güven Yalçın'la özel olarak ilgileniyor

'da da benzer bir dokunuşu 'ye yapan Yalçın, şimdilerde ise 'ın üzerine titriyor.

Sergen Yalçın Güven Yalçın'la özel olarak ilgileniyor

'ın yeni dönemde genç oyunculara daha fazla yönelecek olması nedeniyle Güven gibi yetenekli bir ismin mutlaka kadroda olmasını isteyen siyah-beyazlı teknik adam, takımdaki tüm gençlere bol bol fırsat vermeye de çalışacak.

Sergen Yalçın Güven Yalçın'la özel olarak ilgileniyor

Milliyet'in haberine göre, Güven'i de gibi parlatmayı hedefleyen deneyimli çalıştırıcı, gençler ile tecrübeli oyuncuları forma için yarıştırarak takımdaki rekabet ortamını artıracak.

Sergen Yalçın Güven Yalçın'la özel olarak ilgileniyor

Bu arada 'ın önümüzdeki dönemde ile 'ı zaman zaman birlikte sahaya sürmeyi düşündüğü belirlendi.

Sergen Yalçın Güven Yalçın'la özel olarak ilgileniyor

Güven'in oynadıkça kendisini bulacağına inanan 'ın hocası mümkün olduğu kadar yetenekli oyuncuya şans tanıyacak.

Sergen Yalçın Güven Yalçın'la özel olarak ilgileniyor
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Sergen Yalçın Güven Yalçın'la özel olarak ilgileniyor
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