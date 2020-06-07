Sergen Yalçın Güven Yalçın'la özel olarak ilgileniyor

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve kariyeri inişe geçen Ozan Tufan, Alanyaspor'da Sergen Yalçın'la kendini yeniden bulup, sarı-lacivertli ekine dönerek kaptanlık pazubandını takmıştı.
Yeni Malatyaspor'da da benzer bir dokunuşu Gökhan Töre'ye yapan Yalçın, şimdilerde ise Güven Yalçın'ın üzerine titriyor.
Beşiktaş'ın yeni dönemde genç oyunculara daha fazla yönelecek olması nedeniyle Güven gibi yetenekli bir ismin mutlaka kadroda olmasını isteyen siyah-beyazlı teknik adam, takımdaki tüm gençlere bol bol fırsat vermeye de çalışacak.
Milliyet'in haberine göre, Güven'i de Ozan Tufan gibi parlatmayı hedefleyen deneyimli çalıştırıcı, gençler ile tecrübeli oyuncuları forma için yarıştırarak takımdaki rekabet ortamını artıracak.
Bu arada Sergen Yalçın'ın önümüzdeki dönemde Burak Yılmaz ile Güven Yalçın'ı zaman zaman birlikte sahaya sürmeyi düşündüğü belirlendi.
Güven'in oynadıkça kendisini bulacağına inanan Beşiktaş'ın hocası mümkün olduğu kadar yetenekli oyuncuya şans tanıyacak.