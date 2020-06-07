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Wolfsburg deplasmanda tek golle güldü! 0-1 Wolfsburg (MAÇ )

'nın 30. haftasında ile Wolfsburg karşı karşıya geldi. Deplasman ekibi 82. dalkika 'un attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Wolfsburg puanını 45 yaparken, Werder Bremen ise 25 puanda kaldı.

Giriş Tarihi: 7.6.2020 17:06 ABONE OL
Wolfsburg deplasmanda tek golle güldü! Werder Bremen 0-1 Wolfsburg MAÇ SONUCU

Bundesliga'da cumartesi seansının ilk maçında Werder Bremen, Wolfsburg'u konuk etti.

30. hafta mücadelesinde alt sıralardan kurtulmak isteyen Bremen ile Avrupa kupalarına katılmanın hesaplarını yapan Wolfsburg'un mücadelesi nefes kesti.

İlk yarısı golsüz sonra eren karşılaşmanın 82. dakikasında sahneye çıkan Wout Weghhorst, Wolfsburg'a 3 puanı getiren isim oldu. Bu sonucun ardından Wolfsburg 45 puana yükselirken, Bremen ise 25 puanda kaldı.

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Wolfsburg deplasmanda tek golle güldü! Werder Bremen 0-1 Wolfsburg (MAÇ SONUCU)
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