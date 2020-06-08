Fenerbahçeli Isla ayrılığı resmen açıkladı! İşte görüştüğü takım

Hangi takıma gideceğimi bilmiyorum, şu anda hiçbir bilgim yok. Sadece Boca Juniors ile konuştum, bana düşüncelerimi sordular, onun dışında bir şey bilmiyorum. Hayalim Universidad de Chile'de oynamak, annemin ve ailemin hayali de bu. Kalbimde açıkça bu var ancak gerçeği söylemek gerekirse, umarım hem Boca'da, hem de Universidad de Chile'de oynayabilirim.