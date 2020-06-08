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Fenerbahçeli Isla ayrılığı resmen açıkladı! İşte görüştüğü takım

'nin Şilili sağ bek Isla, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı. Kontratı sona erecek olan deneyimli yıldız, ayrılık konusunda sarı-lacivertli yöneticilerle aynı fikirde olduklarını dile getirdi. Öte yandan Isla, Arjantin ekibi ile görüştüğünü de sözlerine ekledi.

Giriş Tarihi: 8.6.2020 16:54 Son Güncelleme: 8.6.2020 17:21 ABONE OL
Fenerbahçeli Isla ayrılığı açıkladı! İşte görüştüğü takım

'de beklenen ayrılık gerçekleşiyor. Şilili sağ bek gelecek sezon sarı-lacivertli formayı giymeyecek.

Fenerbahçeli Isla ayrılığı açıkladı! İşte görüştüğü takım

Isla yaptığı açıklamayla kulübünden ayrılacağını duyurdu. Fenerbahçeli yöneticlerle görüştüğünü belirten tecrübeli futbolcu, iki tarafın da bu konuda aynı fikirde olduğunu ifade etti.

Fenerbahçeli Isla ayrılığı açıkladı! İşte görüştüğü takım

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki oyuncu, Arjantin Ligi ekiplerinden ile transfer görüşmesi yaptığını da sözlerine ekledi.

Fenerbahçeli Isla ayrılığı açıkladı! İşte görüştüğü takım

Isla'nın açıklamaları şöyle:

"Fenerbahçe yönetimiyle görüştüm ve ayrılık konusunda aynı düşünüyoruz. Sezon sonunda ayrılıyorum. Bonservisimi elime alıyorum ve benim için en iyisini seçeceğim.

Fenerbahçeli Isla ayrılığı açıkladı! İşte görüştüğü takım

Gazeteciler, insanlar konuşuyor, birçok şey yazıyor, oraya, buraya gidecek diyorlar ancak henüz kimseyle yüzde 100 anlaşmam yok. Beklemek, idman yapmak ve bir takımla yüzde 100 anlaşmayı beklemek zorundayım.

Fenerbahçeli Isla ayrılığı açıkladı! İşte görüştüğü takım

Hangi takıma gideceğimi bilmiyorum, şu anda hiçbir bilgim yok. Sadece Boca Juniors ile konuştum, bana düşüncelerimi sordular, onun dışında bir şey bilmiyorum. Hayalim Universidad de Chile'de oynamak, annemin ve ailemin hayali de bu. Kalbimde açıkça bu var ancak gerçeği söylemek gerekirse, umarım hem Boca'da, hem de Universidad de Chile'de oynayabilirim.

Fenerbahçeli Isla ayrılığı açıkladı! İşte görüştüğü takım

Kariyerimde beni en çok etkileyen teknik direktör Marcelo Bielsa oldu. Bana çok şey öğretti, onun karakteri başkaydı. Onunla birlikte Sampaoli'yi sayabilirim, o da Bielsa'ya benziyordu ancak oyuncularla çok daha fazla konuşuyordu."

Fenerbahçeli Isla ayrılığı açıkladı! İşte görüştüğü takım
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Fenerbahçeli Isla ayrılığı resmen açıkladı! İşte görüştüğü takım
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