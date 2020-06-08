Fenerbahçeli Isla ayrılığı resmen açıkladı! İşte görüştüğü takım

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşiyor. Şilili sağ bek gelecek sezon sarı-lacivertli formayı giymeyecek.
Isla yaptığı açıklamayla kulübünden ayrılacağını duyurdu. Fenerbahçeli yöneticlerle görüştüğünü belirten tecrübeli futbolcu, iki tarafın da bu konuda aynı fikirde olduğunu ifade etti.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki oyuncu, Arjantin Ligi ekiplerinden Boca Juniors ile transfer görüşmesi yaptığını da sözlerine ekledi.
Isla'nın açıklamaları şöyle:
"Fenerbahçe yönetimiyle görüştüm ve ayrılık konusunda aynı düşünüyoruz. Sezon sonunda ayrılıyorum. Bonservisimi elime alıyorum ve benim için en iyisini seçeceğim.
Gazeteciler, insanlar konuşuyor, birçok şey yazıyor, oraya, buraya gidecek diyorlar ancak henüz kimseyle yüzde 100 anlaşmam yok. Beklemek, idman yapmak ve bir takımla yüzde 100 anlaşmayı beklemek zorundayım.
Hangi takıma gideceğimi bilmiyorum, şu anda hiçbir bilgim yok. Sadece Boca Juniors ile konuştum, bana düşüncelerimi sordular, onun dışında bir şey bilmiyorum. Hayalim Universidad de Chile'de oynamak, annemin ve ailemin hayali de bu. Kalbimde açıkça bu var ancak gerçeği söylemek gerekirse, umarım hem Boca'da, hem de Universidad de Chile'de oynayabilirim.
Kariyerimde beni en çok etkileyen teknik direktör Marcelo Bielsa oldu. Bana çok şey öğretti, onun karakteri başkaydı. Onunla birlikte Sampaoli'yi sayabilirim, o da Bielsa'ya benziyordu ancak oyuncularla çok daha fazla konuşuyordu."