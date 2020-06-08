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'dan üç büyüklere çalımı!

Son dakika haberleri... 'e verilen corona virüsü arası öncesli lider olan Trabzonspor, şampiyonluğu hedeflerken bir yandan da önümüzdeki sezonun hazırlıklarına devam ediyor. Transfer çalışmalarını sürdüren Fırtına, , ve 'ın da transfer listesinde olan yıldız futbolcu için girişimlerini sıklaştırdı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 8.6.2020 02:15 Son Güncelleme: 8.6.2020 07:07 ABONE OL
Trabzonspor'dan üç büyüklere transfer çalımı!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra ülkemizi de etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle 'e ara verilmişti.

Trabzonspor'dan üç büyüklere transfer çalımı!

'de lider durumda bulunan , lige verilen bu arada çalışmalarına hız verdi.

Trabzonspor'dan üç büyüklere transfer çalımı!

Listesindeki oyuncular için görüşmelerini sıklaştıran ; , ve 'ın da listesinde olan yıldız futbolcu için girişimlerini sıklaştırdı.

Trabzonspor'dan üç büyüklere transfer çalımı!

Gösterdiği performansla dev kulüplerinin dikkatini çeken genç yıldız tercihini de yaptı. İşte detaylar...

Trabzonspor'dan üç büyüklere transfer çalımı!

TRABZONSPOR'U TERCİH ETTİ

Bordo-mavili ekip, Cenk Özkacar transferinde İstanbul ekipleriyle kapışıyor. Altay'ın 1.90 boyundaki genç savunmacısı tüm teklifleri dinlerken rotasının Karadeniz ekibi olması bekleniyor.

Trabzonspor'dan üç büyüklere transfer çalımı!

19 yaşındaki futbolcunun bu kararı vermesindeki en büyük etken ise 'un ve teknik direktörü Hüseyin Çimşir'in gençlerin önüne açan bir kulüp olması.

Trabzonspor'dan üç büyüklere transfer çalımı!

Geleceğin planlamasını yapan, hem alt yapısından hem de Türkiye içinden genç isimleri renklerine katmaya uğraşan bordo-mavililer de bir an önce Cenk Özkacar'a forma giydirmeyi hedefliyor.

Trabzonspor'dan üç büyüklere transfer çalımı!

Genç futbolcu bu sezon lig ve kupada toplam 13 maça çıktı.

Trabzonspor'dan üç büyüklere transfer çalımı!
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Trabzonspor'dan üç büyüklere transfer çalımı!
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