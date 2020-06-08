Trabzonspor'dan üç büyüklere transfer çalımı!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra ülkemizi de etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e ara verilmişti.
Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor, lige verilen bu arada transfer çalışmalarına hız verdi.
Listesindeki oyuncular için görüşmelerini sıklaştıran Trabzonspor; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da transfer listesinde olan yıldız futbolcu için girişimlerini sıklaştırdı.
Gösterdiği performansla dev kulüplerinin dikkatini çeken genç yıldız tercihini de yaptı. İşte detaylar...
TRABZONSPOR'U TERCİH ETTİ
Bordo-mavili ekip, Cenk Özkacar transferinde İstanbul ekipleriyle kapışıyor. Altay'ın 1.90 boyundaki genç savunmacısı tüm teklifleri dinlerken rotasının Karadeniz ekibi olması bekleniyor.
19 yaşındaki futbolcunun bu kararı vermesindeki en büyük etken ise Trabzonspor'un ve teknik direktörü Hüseyin Çimşir'in gençlerin önüne açan bir kulüp olması.
Geleceğin planlamasını yapan, hem alt yapısından hem de Türkiye içinden genç isimleri renklerine katmaya uğraşan bordo-mavililer de bir an önce Cenk Özkacar'a forma giydirmeyi hedefliyor.
Genç futbolcu bu sezon lig ve kupada toplam 13 maça çıktı.