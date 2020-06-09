Süper Lig'e günler kaldı! İşte corona sonrası yeni kurallar...

Olumsuz bir durum olmazsa 26 temmuz'da oynanacak maçlarla sezon sona erecek.
Teknik direktörler hariç herkes maske takacak. Maçlardan önce stattaki kişilere virüs testi uygulanacak.
Takımlar 5 oyuncu değiştirebilecek.
Basın toplantılarına sınırlı sayıda basın mensubu alınacak. sorular yazılı olarak verilecek.
Oyuncular maçların ardından mikrofonlara konuşmayacak.
Stat içinde toplamda 296 kişi olacak. ateşi 37.8 üzerinde olanlar stadyuma alınmayacak.
Yedek kulübelerine ve saha kenarına 20'şer metre ara ile el antiseptiği konulacak. ayrıca statlardaki her noktaya el antiseptikleri yerleştirilecek.
Maçlarda 6 top toplayıcı bulunacak, yaşları 20 ile 30 arasında olacak, eldiven ve maske takacaklar. hepsinde topları dezenfekte etmek için hijyenik bez olacak.
Yedek kulübelerindekiler aralarında 2'şer koltuk boş bırakıp oturacak.
Maç seremonisinde tokalaşma yapılmayacak, futbolcular takım fotoğrafı çektirmeyecek.