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'e günler kaldı! İşte corona sonrası yeni kurallar...

12 Haziran günü - ve - maçları ile kaldığı yerden devam edecek. Zorunlu olarak girilen corona virüsü arası, futbola yeni kurallar getirdi. İşte corona virüsü sonrası maçlarda uyulması gereken kurallar...

Giriş Tarihi: 9.6.2020 02:21 Son Güncelleme: 9.6.2020 06:28 ABONE OL
Süper Lig'e günler kaldı! İşte corona sonrası yeni kurallar...

'nin aldığı karara göre karşılaşmalar seyircisiz oynanacak.

Süper Lig'e günler kaldı! İşte corona sonrası yeni kurallar...

Olumsuz bir durum olmazsa 26 temmuz'da oynanacak maçlarla sezon sona erecek.

Süper Lig'e günler kaldı! İşte corona sonrası yeni kurallar...

Teknik direktörler hariç herkes maske takacak. Maçlardan önce stattaki kişilere virüs testi uygulanacak.

Süper Lig'e günler kaldı! İşte corona sonrası yeni kurallar...

Takımlar 5 oyuncu değiştirebilecek.

Süper Lig'e günler kaldı! İşte corona sonrası yeni kurallar...

Basın toplantılarına sınırlı sayıda basın mensubu alınacak. sorular yazılı olarak verilecek.

Süper Lig'e günler kaldı! İşte corona sonrası yeni kurallar...

Oyuncular maçların ardından mikrofonlara konuşmayacak.

Süper Lig'e günler kaldı! İşte corona sonrası yeni kurallar...

Stat içinde toplamda 296 kişi olacak. ateşi 37.8 üzerinde olanlar stadyuma alınmayacak.

Süper Lig'e günler kaldı! İşte corona sonrası yeni kurallar...

Yedek kulübelerine ve saha kenarına 20'şer metre ara ile el antiseptiği konulacak. ayrıca statlardaki her noktaya el antiseptikleri yerleştirilecek.

Süper Lig'e günler kaldı! İşte corona sonrası yeni kurallar...

Maçlarda 6 top toplayıcı bulunacak, yaşları 20 ile 30 arasında olacak, eldiven ve maske takacaklar. hepsinde topları dezenfekte etmek için hijyenik bez olacak.

Süper Lig'e günler kaldı! İşte corona sonrası yeni kurallar...

Yedek kulübelerindekiler aralarında 2'şer koltuk boş bırakıp oturacak.

Süper Lig'e günler kaldı! İşte corona sonrası yeni kurallar...

Maç seremonisinde tokalaşma yapılmayacak, futbolcular takım fotoğrafı çektirmeyecek.

Süper Lig'e günler kaldı! İşte corona sonrası yeni kurallar...
Süper Lig'e günler kaldı! İşte corona sonrası yeni kurallar...
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Süper Lig'e günler kaldı! İşte corona sonrası yeni kurallar...
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