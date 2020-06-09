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Ve 'de! İşte sözleşme detayları

'den olaylı bir şekilde ayrılıp 'a imza atan , çubuklu formaya geri dönüyor. Tecrübeli sağ bek 9 sezon formasını terlettiği Fenerbahçe'ye, sezon sonunda imza atacak. Anlaşma şartları da belli oldu.

Giriş Tarihi: 9.6.2020 08:22 Son Güncelleme: 9.6.2020 08:25 ABONE OL
Ve Gökhan Gönül Fenerbahçe'de! İşte sözleşme detayları

'de, uzun süredir merak edilen transferinin noktalandığı öğrenildi. Başkan ile görüşen tecrübeli futbolcu, Koç'a net bir şekilde Fenerbahçe'ye dönmek istediğini iletti.

Ve Gökhan Gönül Fenerbahçe'de! İşte sözleşme detayları

Zaman zaman eski takım arkadaşları Emre Belözoğlu ve ile de konuşan başarılı sağ bekin, yeniden sarı-lacivertli formayı giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

Ve Gökhan Gönül Fenerbahçe'de! İşte sözleşme detayları

döneminde sözleşmesi uzatılmadığı için 'a giden 'ün, sezonu siyah-beyazlı takımda tamamlamaya odaklandığı ifade edildi.

Ve Gökhan Gönül Fenerbahçe'de! İşte sözleşme detayları

Ligi 'ta noktalayacak 35 yaşındaki yıldızın, ekstra sezon biter bitmez sarı-lacivertli kulüple 1+1 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Ve Gökhan Gönül Fenerbahçe'de! İşte sözleşme detayları

'ün, 9 sezon formasını giydiği F.Bahçe'ye dönüp futbolu burada bırakmak istediği ve Fotomaç'ın haberine göre bunun için fedakarlık da yapacağı dile getirildi.

Ve Gökhan Gönül Fenerbahçe'de! İşte sözleşme detayları
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Ve Gökhan Gönül Fenerbahçe'de! İşte sözleşme detayları
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