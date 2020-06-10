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'tan çıkarması!

Son dakika haberleri... devi Beşiktaş önümüzdeki sezonun hazırlıklarına devam ediyor. Transferde maliyetsiz oyunculara yönelen siyah beyazlılar, aradığı kanadı 'da buldu. Diaby, Boyd, Lens gibi isimlerden katkı alamayan , transferi bitirmek için kolları sıvadı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.6.2020 13:34 Son Güncelleme: 10.6.2020 13:38 ABONE OL
Beşiktaş'tan Bundesliga çıkarması!

Corona virüsü salgını sebebiyle zor günler geçiren gelecek sezon için hazırlıklarına şimdiden başladı.

Beşiktaş'tan Bundesliga çıkarması!

Yaşanan ekonomik bunalım nedeniyle transferde daha az maliyetli oyunculara yönelen siyah-beyazlılar için Gana basınında flaş bir isim ortaya atıldı.

Beşiktaş'tan Bundesliga çıkarması!

Haberde, geçen yaz 4 milyon Euro'ya ekibi 'a transferi gerçekleşen Nana Ampomah'ın siyah-beyazlıların gündeminde olduğu ileri sürüldü.

Beşiktaş'tan Bundesliga çıkarması!

Haberin 'ın oyuncuyu kiralık olarak kadroya katmak istediği bilgisine de yer verildi.

Beşiktaş'tan Bundesliga çıkarması!

3 KEZ MİLLİ OLDU!
24 yaşındaki sol kanat oyuncusu 16 karşılaşmada 2 gol atarken 1 kez de asist gerçekleştirdi.

Beşiktaş'tan Bundesliga çıkarması!

3 defa Gana 'nın başarısı için ter döken Ampomah öncesi üç sezon 'dan Beveren'in formasını giydi.

Beşiktaş'tan Bundesliga çıkarması!
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Beşiktaş'tan Bundesliga çıkarması!
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