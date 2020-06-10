Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fatih Terim'e başkanlık teklif edildi

'e başkanlık teklif edildi

, 12 Haziran'da kaldığı yerden devam edecek olan 'de şampiyonluğun en büyük adaylarından biri. Ligin kalan 8 haftalık dilimine hazırlanan sarı-kırmızılılarda deneyimli teknik adam ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. 66 yaşındaki hocaya, başkan adaylığı için teklif götürüldüğü ifade ediliyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.6.2020 08:08 Son Güncelleme: 10.6.2020 08:24 ABONE OL
Fatih Terim'e başkanlık teklif edildi

kulisleri 'e götürülen başkan adaylığı teklifi ile çalkalanıyor.

Fatih Terim'e başkanlık teklif edildi

Camianın ileri gelenlerinin destek verdiği projede Terim'in kulübün başına geçmesi hedeflendi.

Fatih Terim'e başkanlık teklif edildi

Milliyet'in haberine göre, eski başkan üzerinden Terim'e teklif gittiği ortaya çıktı.

Fatih Terim'e başkanlık teklif edildi

"GEL BAŞKAN OL HOCAM"

Yalman'ın tecrübeli çalıştırıcıya, "Gel başkan ol hocam. Herkes sana destek veriyor. Kulüpteki ayrışma ve parçalanma ancak senin başkanlığında son bulabilir. Bütün Galatasaraylıların arzusu bu. Eski sporcumuz, hocamız ve divan üyemiz olarak bu koltuğa en yakışan isim sensin hocam" dediği öğrenildi.

Fatih Terim'e başkanlık teklif edildi

TERİM KABUL ETMEDİ

'dan gelen ve camianın önemli isimlerinin de destek verdiği projeyi şu an için uygun görmedi.

Fatih Terim'e başkanlık teklif edildi

Ortada bir seçim olmaması, olarak hocanın şampiyonluk yolunda çok önemli bir görevinin bulunması ve her şeyden önemlisi Başkan 'in sağlık durumu nedeniyle 'in böyle bir adımı ne şık ne de doğru bulduğu öğrenildi.

Fatih Terim'e başkanlık teklif edildi

Terim'in bu nedenlerden dolayı böyle bir zamanda adının başkanlık için geçirilmesinden rahatsızlık duyacağını 'a ilettiği kaydedildi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fatih Terim'e başkanlık teklif edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA