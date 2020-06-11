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'in kariyer planını duyurdular! ...

'ın eski yıldızı 'in kariyer planlamasına ilişkin çarpıcı bir açıklama geldi. Hollandalı yıldızın teknik direktör olup sarı-kırmızılı takımın başına geçmek istediği açıklandı. Galatasaray'da şampiyonluklar kazanan ve taraftarın sevgilisi olan eski yıldıza sarı-kırmızılı camiada hala ilgi büyük.

Giriş Tarihi: 11.6.2020 21:37 Son Güncelleme: 11.6.2020 21:37 ABONE OL
Sneijder'in kariyer planını duyurdular! Galatasaray...

Wesley 'in 'da teknik direktörlük yapma hayali kurduğu ortaya çıktı.

Sneijder'in kariyer planını duyurdular! Galatasaray...

hayatını anlattığı bir otobiyografisi piyasaya çıkacak olan 'ın eski yıldızı 'in kitabının editörü Kees Jansma, Hollandalı eski futbolcunun hayalinin sarı-kırmızılı takımın başına geçmek olduğunu söyledi.

Sneijder'in kariyer planını duyurdular! Galatasaray...

basınına konuşan Jansma, "Bence Wesley çok iyi bir antrenör olacaktır. Kitabında da uzun vadede hoca olmak istediğini belirtti ve bunu 'da yapmak istiyor. Orada çok iyi yıllar geçirdi, büyük başarılar kazandı." ifadelerini kullandı.

Sneijder'in kariyer planını duyurdular! Galatasaray...

"PARASI NEDENİYLE YANINDA OLDULAR"
'in kariyeri boyunca yanında menfaatçi birçok insanın olduğunu da söyleyen yazar, "Wesley Sneijder olduğu için ondan acımasızca faydalanmak isteyenler oldu. Onun parası nedeniyle yanında oldular." dedi.

Sneijder'in kariyer planını duyurdular! Galatasaray...

'da 2013-2017 yılları arasında forma giyen Wesley , 175 maçta 45 fol ve 44 asistlik bir performans sergiledi.

Sneijder'in kariyer planını duyurdular! Galatasaray...
Sneijder'in kariyer planını duyurdular! Galatasaray...
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Sneijder'in kariyer planını duyurdular! Galatasaray...
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