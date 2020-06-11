Sneijder'in kariyer planını duyurdular! Galatasaray...

Hollanda basınına konuşan Jansma, "Bence Wesley Sneijder çok iyi bir antrenör olacaktır. Kitabında da uzun vadede hoca olmak istediğini belirtti ve bunu Galatasaray'da yapmak istiyor. Orada çok iyi yıllar geçirdi, büyük başarılar kazandı." ifadelerini kullandı.