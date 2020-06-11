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Başkanı : 3 puandan başka bir şey düşünmüyoruz

'in 27'inci haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan , zorlu karşılaşma için 'e gitti. Takımı yalnız bırakmayan başkan Ağaoğlu, 3 puandan başka bir şey düşünmediklerini söyledi.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 11.6.2020 19:55 Son Güncelleme: 11.6.2020 19:55 ABONE OL
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: 3 puandan başka bir şey düşünmüyoruz

Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, İzmir'e gitti.

Türk Hava Yollarına (THY) özel bir uçak ile saat 19.30 sıralarında İzmir'e hareket eden bordo-mavili kafilede 24 futbolcu yer aldı. Sakatlığı nedeniyle Kamil Ahmet Çörekçi İzmir'e götürülmezken, tedavisine Trabzon'da devam edildiği belirtildi. Takım kaptanı Jose Sosa ise kadroda yer alırken, forma giyip giymeyeceği maç saatinde netlik kazanacak.

AĞAOĞLU KONUŞTU

Bordo-mavili takımın gidişi sırasında hava alanından emniyet güçlerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı görülürken, başkan Ahmet Ağaoğlu da takımı yalnız bırakmadı. Ağaoğlu, İzmir'e hareket etmeden önce yaptığı kısa değerlendirmede 3 puandan başka bir şey düşünmediklerini belirtti.

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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: 3 puandan başka bir şey düşünmüyoruz
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