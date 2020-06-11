Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor sahaya çıkıyor! İşte Göztepe maçı 11'i

sahaya çıkıyor! İşte maçı 11'i

Corona virüsü nedeniyle ara verilen , 12 Haziran'da kaldığı yerden devam edecek. Araya lider giren ilk 27'inci hafta maçında deplasmanda 'ye konuk olacak. İşte 'in zorlu karşılaşmada sahaya çıkacağı muhtemel 11...

Giriş Tarihi: 11.6.2020 02:47 ABONE OL
Trabzonspor sahaya çıkıyor! İşte Göztepe maçı 11'i

Süper Lig'de 3 aylık ara sonrası ilk maçını yarın akşam deplasmanda Göztepe ile oynayacak Trabzonspor, 3 puana kilitlendi. Teknik direktör Hüseyin Çimşir zorlu mücadele öncesi takımda herkesin kendisinden forma istediğini söyledi. Bu durumun bir hoca için en güzel şey olduğunu vurgulayan Çimşir, "Şundan eminim ki sahaya kim çıkarsa çıksın o formanın hakkını vermek için elinden gelenin fazlasını yapacak. Bu da bizi rahatlatıyor. Bizi hedefe ulaştıracak olan da bu hırs olacak" diye konuştu.

FARKLI İSİMLER DENİYOR
Antrenmanlardaki çift kaleler ses getirirken, rekabetten memnun olan teknik heyet oyuncuları daha da hırslandırmak için sürekli farklı 11'ler deniyor. İlk onbire girebilmek hatta 21 kişilik kadroya adını yazdırabilmek için yaşanan rekabet ise teknik heyetin yüzünü güldürüyor. Hüseyin Çimşir'in yarın Göztepe karşısına çıkaracağı takımı belirlerken zorlanması bekleniyor. Bordo-mavililerin en büyük kozu ise kulübede de sahadakileri aratmayacak isimlerin bulunması olacak.

Trabzonspor'un 18'lik yıldızını Avrupa izliyor

İŞTE MUHTEMEL 11!
Uğurcan Çakır, Pereira, Campi, Hüseyin, Novak, A.Parmak, Ndiaye (Sosa), A.Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth.

ONA HER YER TRABZON!
Trabzonspor, Göztepe karşısında deplasman karnesine güveniyor. Bordo-mavililer bu sezon ligde dış sahada yaptığı 12 maçta sadece 1 kez yenilirken; 6 galibiyet, 5 beraberlik elde etti. Hedef Göztepe'yi de bu seriye ekleyip, Trabzon'a lider dönmek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sinem Kobal’ın son paylaşımı sosyal medyada olay oldu! ‘Hamilelik sana çok yakıştı’
Caner Çalışır'ın cenazesinde bile paylaşım yaptılar... Caner Çalışır'ın cenaze töreninde arkadaşlarının sosyal medya skandalı pes dedirtti!
Sezen Aksu'dan skandal hareket! Sezen Aksu İzmir’deki villasından denize…
Hadise Kaan Yıldırım'a sırılsıklam aşık oldu! Şarkıcı Hadise'den sevgilisi Kaan Yıldırım'a özlem dolu paylaşım!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeyi vermişti! 7 pilot ilde 'antikor testi' uygulaması başladı
SON DAKİKA: 13-14 Haziran bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı, açıklama var mı? Hafta sonu yarın yasak var mı?
Sinem Umaş’tan fenomen Caner Çalışır'ın ablasına zehir zemberek sözler ‘Kardeşini kimsesizler mezarlığına gömdürdün vicdanın rahat mı?’
Alişan'ın eşi Buse Varol ikinci kez hamile mi? Sosyal medya hesabından paylaştı eşi Alişan ise…
Tahir Karapınar ilk maçında isyan ettirdi! Ferdi Kadıoğlu...
Kamu bankalarında bayrak değişimi
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor sahaya çıkıyor! İşte Göztepe maçı 11'i
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA