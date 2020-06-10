Trabzonspor'un 18'lik yıldızını Avrupa izliyor

İNGİLTERE'DEN VE ALMANYA'DAN TALİPLERİ VAR

İngiltere'de Halil Dervişoğlu'nun da forma giydiği Championship takımlarından Brentford'un ciddi şekilde ilgilendiği orta saha oyuncusunu Almanya'dan Freiburg ve Stuttgart da takip ediyor.