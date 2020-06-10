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'un 18'lik yıldızını izliyor

Başarılı transfer politikası ile genç futbolcuları kadrosuna katmaya devam eden 'un yıldızlarına da teklif gelmeye devam ediyor. Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür gibi birçok devini peşine takan genç yıldızlara bir isim daha eklendi. Trabzonspor'un 12 yaşında kadrosuna kattığı 18'lik yıldızı ve 'dan kulüplerin izlediği ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 10.6.2020 19:20 Son Güncelleme: 10.6.2020 19:24 ABONE OL
Trabzonspor'un 18'lik yıldızını Avrupa izliyor

'un 2014 yılında 12 yaşındayken Diyarbakır'dan kadrosuna kattığı Hakan Yeşil'in taliplileri artıyor.

Trabzonspor'un 18'lik yıldızını Avrupa izliyor

18 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon bordo mavili takılma 19 maça çıkarken 1 de gol kaydetti. Ayrıca genç oyuncu milli takım formasını da alt yaş kategorilerinde 48 kere giyme başarısı gösterdi.

Trabzonspor'un 18'lik yıldızını Avrupa izliyor

HEDEFİ TRABZONSPOR'A TAKIM FORMASI GİYMEK

2021 yılının sonuna kadar bordo mavili takımla sözleşmesi bulunan Yeşil'in hedefi forması giymek ve kaptanlık yapmak. 12 yaşında transfer edilerek gelişimini sağlayan takıma borcunu ödemek isteyen genç oyuncu A takım formasıyla Trabzonspor'a hizmet etmek istiyor.

Trabzonspor'un 18'lik yıldızını Avrupa izliyor

İNGİLTERE'DEN VE ALMANYA'DAN TALİPLERİ VAR

'de Halil Dervişoğlu'nun da forma giydiği Championship takımlarından Brentford'un ciddi şekilde ilgilendiği orta saha oyuncusunu 'dan Freiburg ve Stuttgart da takip ediyor.

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Trabzonspor'un 18'lik yıldızını Avrupa izliyor
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