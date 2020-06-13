Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz Antalyaspor maçını tribünden takip etti!

'ın golcüsü maçını tribünden takip etti!

'in 27. haftasında sahasında 'a 2-1'lik skorla yenildi. Siyah beyazlıların golcüsü , mücadelede kart cezası nedeniyle forma giyemedi. Yıldız oyuncu. tribünde yerinde duramadı.

Giriş Tarihi: 13.6.2020 23:17 Son Güncelleme: 13.6.2020 23:19 ABONE OL
Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz Antalyaspor maçını tribünden takip etti!

Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşmasında cezalı olduğu için forma giyemeyen Burak Yılmaz, takımını yalnız bırakmadı ve maçı tribünden takip etti.

Beşiktaş'ın iç sahada Antalyaspor ile karşı karşıya geldiği mücadelede sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Kaptan Burak Yılmaz, karşılaşmayı tribünden takip etti.

ARKADAŞLARINA UYARILARDA BULUNDU
Yedek kulübesinin arkasında bulunan tribünde yer alan Burak Yılmaz'ın sosyal mesafe kurallarına uygun olarak oturması ve maske takması da dikkatlerden kaçmadı. Burak Yılmaz özellikle karşılaşmanın ikinci yarısında takım arkadaşlarına sık sık uyarılarda bulunurken, zaman zaman sesi sahadan da duyuldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sinem Kobal’ın son paylaşımı sosyal medyada olay oldu! ‘Hamilelik sana çok yakıştı’
Sezen Aksu'dan skandal hareket! Sezen Aksu İzmir’deki villasından denize…
Caner Çalışır'ın cenazesinde bile paylaşım yaptılar... Caner Çalışır'ın cenaze töreninde arkadaşlarının sosyal medya skandalı pes dedirtti!
Hadise Kaan Yıldırım'a sırılsıklam aşık oldu! Şarkıcı Hadise'den sevgilisi Kaan Yıldırım'a özlem dolu paylaşım!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeyi vermişti! 7 pilot ilde 'antikor testi' uygulaması başladı
Maç sonu olay sözler: Futbolcular kimin patron olduğunu biliyor!
Sinem Umaş’tan fenomen Caner Çalışır'ın ablasına zehir zemberek sözler ‘Kardeşini kimsesizler mezarlığına gömdürdün vicdanın rahat mı?’
Alişan'ın eşi Buse Varol ikinci kez hamile mi? Sosyal medya hesabından paylaştı eşi Alişan ise…
YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2020 YKS sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?
LGS sınav yerleri yayınlandı! 2020 MEB ve E Okul ile Liseye Geçiş Sınavı LGS sınav giriş yerleri belgesi nasıl sorgulanır?
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz Antalyaspor maçını tribünden takip etti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA