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Abdülkadir Ömür'den karşısında bir ilk!

'in 28. haftasında deplasmanda ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısında bordo mavili takım, 7. dakikada Abdülkadir Ömür'ün golüyle 1-0 öne geçti.

Giriş Tarihi: 22.6.2020 21:32 Son Güncelleme: 22.6.2020 21:57 ABONE OL
Abdülkadir Ömür'den Alanyaspor karşısında bir ilk!

Süper Lig'in 28. haftasında şampiyonluk hesapları yapan Trabzonspor, Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Bordo-mavili takımda Abdülkadir Ömür 7. dakikada attığı golle lig kariyerinde bir ilki gerçekleştirdi. Genç futbolcu geçtiğimiz haftaki Göztepe maçından sonra bu maçı da boş geçmedi ve Süper Lig kariyerinde ilk kez iki maç üst üste gol atmayı başardı.

Öte yandan bu sezon 14. maçına çıkan Abdülkadir Ömür 3 gol ve 2 asistlik bir performans gösterdi.

SÖRLOTH KATKI VERMEYE DEVAM EDİYOR!
Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Alexander Sörloth skora katkı vermeye devam ediyor. Performansı ile bu sezona damga vuran Norveçli golcü, Alanyaspor maçında Abdülkadir Ömür'ün golünde büyük pay sahibi oldu. Sol kanattan topu getiren yıldız isim, meşin yuvarlağı Abdülkadir'in önüne yuvarladı ve genç futbolcu düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi.



Sörloth bu sezon bordo-mavili forma ile toplam 42 maça çıktı. Norveçli yıldız bu karşılaşmalarda 27 gol ve 9 asistlik bir performans sergiledi.

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Abdülkadir Ömür'den Alanyaspor karşısında bir ilk!
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