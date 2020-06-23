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'i satıyor! İşte kasaya girecek para

, sezon başında 'e kiraladığı 'i satıyor. Kanadalı golcü için bir başka temsilcisi olan 'in devreye girdiği ve 20 milyon TL ödemeye hazır olduğu ifade edildi.

Giriş Tarihi: 23.6.2020 15:20 Son Güncelleme: 23.6.2020 15:21 ABONE OL
Beşiktaş Larin'i satıyor! İşte kasaya girecek para

'ın sezon başında ekibi 'e kiraladığı Cyle ile ilgili Belçika basınında önemli bir iddia ortaya atıldı.

Beşiktaş Larin'i satıyor! İşte kasaya girecek para

Voetbal24.be'nin konu ile ilgili okuyucularına aktardığı bilgilere göre siyah beyazlılar, Kanadalı golcünün bonservis rakamının 2.5 milyon euro olduğunu Waregem kulübünün yetkililerine bildirdi.

Beşiktaş Larin'i satıyor! İşte kasaya girecek para

Bu rakamı oldukça yüksek gören kulübü, 'in bonservisini almaktan vazgeçti ve devreye girdi.

Beşiktaş Larin'i satıyor! İşte kasaya girecek para

PAZARLIK BAŞLIYOR
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Royal Antwerpli yöneticiler, için belirlenen 2.5 milyon euroluk (20 milyon TL) bonservis ücretini ödeme kararı aldı.

Beşiktaş Larin'i satıyor! İşte kasaya girecek para

Öte yandan Sportif Direktörü Luciano D'Onofrio'nun, kısa süre içerisinde ile Cyle transferi için müzakerelere başlayacağı ve orta yolda buluşmak isteyeceği kaydedildi.

Beşiktaş Larin'i satıyor! İşte kasaya girecek para

Cyle , bu sezon toplamda 33 müsabakada rol alırken 9 gol 11 asistle oynadı ve 2839 dakika sahada kaldı.

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Beşiktaş Larin'i satıyor! İşte kasaya girecek para
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